Nouvelle édition du Festival Tifawin à Tiznit

17/08/2019

La 14ème édition du Festival Tifawin se tiendra du 22 au 24 août à Tiznit, sous le thème "Pour les arts du rural". Initiée par l'Association Festival Tifawin en collaboration avec les communes territoriales d'Ammelne et de Tafraout relevant de Tiznit, cette 14ème édition vise à renforcer le processus de développement local à différents niveaux et à répondre aux attentes de la population, notamment les jeunes. Ce festival se veut également une occasion annuelle pour célébrer l'identité et la culture amazighes et jeter la lumière sur les potentiels dont regorge la région, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme de cette édition figure la mise en place de plusieurs stands ouverts au grand public, ainsi que l'organisation de divers spectacles qui seront animés par plusieurs figures de la chanson amazighe et marocaine. Concernant le côté social, les organisateurs ont décidé de maintenir la tradition du mariage collectif (12è édition), ainsi que les bourses destinées aux élèves brillants pour les aider à poursuivre leurs études universitaires.

Le volet académique du festival, quant à lui, comprend l'organisation d'une Université rurale portant le nom du défunt "Mohammed Khaïr-Eddine" consacrée, cette année, au thème "Les représentations artistiques rurales entre richesse et diversité et les moyens de les préserver".

Au menu figurent également un concours national de l'écriture Tifinagh (10è édition), une journée d'étude sur l’enseignement de l’amazigh, ainsi qu'un concours de journalisme portant le nom de feu Driss Ouchakour.

Par ailleurs, cette manifestation sera marquée par l'organisation d'une foire appelée "Village de Tifawin", qui sera dédiée à la vente des produits du terroir pour booster l’activité commerciale durant la période du festival, et de plusieurs compétitions sportives.