Nouvelle édition du Festival “Taragalte” de Mhamid El Ghizlane

01/11/2019

La dixième édition du Festival international "Taragalte" aura lieu du 1er au 03 novembre prochain à Mhamid El Ghizlane, dans la province de Zagoura, sous le thème "Sagesse des dunes", annonce un communiqué des organisateurs.

Concerts, conférences, courses de dromadaires, hockey sur sable, gastronomie désertique, plantation d’arbres, ateliers de peinture et de musique, expositions de produits de terroirs oasiens, résidences artistiques et espaces d’échange pour les jeunes talents, autant d’activités prévues lors de cette dixième édition à caractère symbolique.

"Nous avons relevé le défi d’ériger le +Taragalte+ comme une tradition événementielle dans notre petite région, riche de potentialités naturelles et culturelles. Après dix éditions, nous sommes aujourd’hui certains de l’enracinement de ce festival dans le sol fertile de Mhamid El Ghizlane", indique le directeur de ce festival, Brahim Sbai, cité dans le communiqué.

Le coup d’envoi de cette dixième édition sera donné par l’arrivée de la caravane de la paix entre le Mali et le Maroc, symbole d’une relation amicale, fraternelle et fructueuse entre les peuples de la région et d’une volonté de parer culturellement à tous les facteurs de scission et de division entre les peuples, selon la même source.

Plusieurs artistes et groupes artistiques du Maroc et de l’étranger prennent part à cette dixième édition, tels que Aziz Sahmaoui et l’université de Gnaoua, Kader Tarhanin, Salome Dembele, Jean-Noël Sarrail, Samira Blues et les Amazigh Blues.

Les organisateurs ont offert par ailleurs l’occasion, comme d’habitude, aux artistes locaux pour se produire aux côtés des grands artistes. Défileront ainsi sur scène les Draâ Tribes, Génération Taragalte, Tarwa Ntiniri, Jeunes de Mhamid, sans oublier les chants traditionnels de la région, comme Ahidous, Gnaoua, Chamra, Rokba, Harma, Ganga…

Par ailleurs, durant les trois soirées de cette manifestation artistique et culturelle, les festivaliers auront rendez-vous avec des spectacles "Petit prince" pour l’observation des étoiles avec la participation remarquable de l’artiste Jean-Noël Sarrail.

"Nous espérons toujours que notre festival jouera son rôle de véritable levier socio économique et humain pour la zone de Mhamid El Ghizlane, dans la mesure où nous entendons mettre en valeur la culture nomade, avec tout l’espoir que cela induit en matière de rapprochement évident entre les peuples et les communautés", soulignent les organisateurs.

Le festival vient aussi renforcer de manière considérable le développement touristique et valoriser le patrimoine de la région au même titre qu’il a créé un réseau solide de partenaires locaux et internationaux en participant activement aux relations interculturelles entre les peuples du Maghreb et du Sahel.

Dans ce contexte, et pour consolider l’esprit de coopération culturelle, Mhamid El Ghizlane accueillera, à cette occasion, la 6ème édition de "La caravane culturelle pour la Paix» initiée par trois festivals (Festival Taragalte au Maroc, Festival au désert et Festival sur le Niger au Mali), fait-on savoir.