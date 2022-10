Nouvelle édition du Festival “Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies”

20/10/2022

La 11ème édition du Festival "Samaâ Marrakech pour les rencontres et musiques soufies", un événement mettant à l’honneur les voies d’ouverture, du juste milieu, et d’amour dans la culture traditionnelle, aura lieu du 19 au 23 octobre dans la cité ocre, à l'initiative de l'Association Al-Muniya de Marrakech pour la conservation et la revivification du patrimoine du Maroc.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival vise à fêter le Samaâ soufi en tant que patrimoine culturel, spirituel et artistique universel à travers des rencontres et des chants, indique un communiqué de l’Association Al-Muniya de Marrakech.



Le Festival "Samaâ Marrakech a pour ambition également de mettre en valeur l'identité culturelle et spirituelle du Maroc, à travers notamment des rencontres et chants de musique soufi, et de faire de Marrakech un haut lieu de méditation culturelle Orient-Occident.



Organisée en partenariat notamment avec les ministères de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, celui de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et le ministère des Habous et des Affaires islamiques, la wilaya de Marrakech-Safi, le Conseil de la région de Marrakech-Safi et le Conseil communal de Marrakech, cette manifestation culturelle se propose aussi de faire connaître les composantes de l’identité et traditions culturelles et spirituelles du Maroc et les grandes figures du soufisme du Royaume à travers l’histoire.



Le programme de cette édition comporte une conférence internationale sous le thème "Présent et avenir des médinas : connaissance et mémoire du patrimoine architectural et urbain au Maghreb et Proche-Orient", qui permettra des échanges et des débats entre spécialistes de différentes disciplines qui partagent les mêmes intérêts scientifiques pour les médinas du Maghreb et du Proche-Orient. Au menu figurent aussi des soirées du Samaâ animées par des troupes de ce genre artistique ancestral et de la musique andalouse, des "Majaliss" de la musique Al-Ala et des spectacles de conte animés par des conteurs de la Place Jemaâ El Fna et des élèves de l’Ecole de Marrakech du conte.



Cette édition rendra hommage à l’artiste du Melhoun Abdelhak Bouayoune ainsi qu'à Charles Boccara, architecte de renom qui a grandi à Casablanca, fait ses études à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, avant de s'installer en 1970 comme architecte à Marrakech.



Les soirées de ce festival investiront plusieurs espaces emblématiques de la cité ocre, notamment l’hôtel de ville de Marrakech, la Médersa Ben Youssef, le Palais Bahia, l’Esplanade de la Koutoubia, le complexe Mohammed VI à Bab Ighli, le Musée Farid Belkahia et Dar Chérifa.



Créée en 2006, l’Association Al-Muniya de Marrakech a pour vocation notamment d’apporter une meilleure compréhension des patrimoines des médinas et de préserver et revivifier le patrimoine spirituel, musical, architectural, artisanal et urbanistique.