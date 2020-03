Nouvelle édition des Rencontres professionnelles au Festival national du film de Tanger

05/03/2020

Dans le cadre de la 21ème édition du Festival national du film de Tanger, le Centre cinématographique marocain (CCM) a organisé, du 29 février au 2 mars, les 3èmes Rencontres professionnelles de Tanger. Une occasion, durant ces trois journées, pour les professionnels marocains de rencontrer et d'échanger avec des producteurs, des vendeurs internationaux, des programmateurs de festivals et des représentants d’organismes de financement venus de France, de Suisse, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie et du Qatar, indique un communiqué du CCM.

Ainsi, plusieurs colloques ont eu lieu au cours de ces journées professionnelles, notamment autour de sujets relevant du développement de projets à l’international, de l’utilisation des réseaux sociaux et des outils digitaux pour la promotion d’œuvres cinématographiques, de documentaires marocains au féminin et de l’étude de cas du financement et de la promotion internationale du film "Le Miracle du saint inconnu".

Dans ce sens, près de 100 professionnels marocains ont pu participer à ces rencontres, souligne la source, notant que plus de 30 rendez-vous individuels ont été organisés entre des professionnels marocains, producteurs et réalisateurs, et les invités internationaux participant à ces rencontres.

Par ailleurs, un concours de pitch de projets marocains, documentaire et fiction, a également eu lieu, avec la remise de deux prix par un jury international composé de Delly Shirazi, experte indépendante, Rémi Bonhomme, directeur artistique du Festival international du film de Marrakech et Saïd Hamich, producteur.

Le jury, poursuit la source, a décerné un prix de 15.000,00 DH, doté par le CCM, au projet de documentaire "Bhal chi oiseau" de Lyoubi El Mahdi, ainsi qu’une invitation à participer aux activités des Ateliers de l’Atlas, dans le cadre du prochain Festival international du film de Marrakech, au projet de film de fiction "Aux couleurs" de Wadii Charrad, qui sera produit par Nabil Merrouch (Tifawfilms).