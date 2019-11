Nouvelle édition des Rencontres et musiques soufies de Marrakech

06/11/2019

La 9ème édition des Rencontres et musiques soufies de Marrakech "Samaa Marrakech" aura lieu du 28 novembre au 1er décembre prochain, sous le thème "Par le Samaa se révèle la liberté de l'être et l'humanité de l'Homme".

Organisées par l’Association Al Muniya Marrakech, ces Rencontres s’articulent autour des valeurs éthiques de la tradition spirituelle et son horizon universel, indique un communiqué des organisateurs. Et d’ajouter que cet héritage vivant offre consciencieusement une occasion providentielle de méditation et permet de faire découvrir au public cette attitude contemplative et soucieuse de la dignité de l’Homme.

Le festival est organisé dans le cadre d'un programme varié associant conférences, musique spirituelle, concerts, conférences-débats et cénacles, le tout dans un esprit de convivialité qui met à l’honneur les voies d’ouverture, du juste milieu, et d’amour dans la culture traditionnelle.

"Samaa Marrakech" se propose de mettre en valeur l’identité et les traditions culturelles et spirituelles du Royaume, de répondre à un besoin de spiritualité et de révéler les sagesses et les enseignements des grands maîtres soufis à travers l’Histoire.

Le colloque de la présente édition reconduit le débat sur le bâti traditionnel de la Médina de Marrakech et les enjeux actuels de sa valorisation avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux spécialistes de la conservation du patrimoine, ainsi que des représentants du réseau d’associations de conservation et de valorisation du patrimoine (Casa-mémoire, Rabat-Salé mémoire, Doukkala-mémoire, Tanger Al Boughaz et Tétouan Asmir). Le cénacle littéraire sera marqué par la présentation du livre Al-Tassalli de Ghujdami et une rencontre avec l'historien et écrivain Ahmed Toufiq. Les activités du festival investiront plusieurs espaces dont le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau (AMAN), les jardins de la Menara, le palais Souleimane (Dar al-Ayyadi) et les Mausolées des Sabaatu Rijal.

Les soirées du festival seront animées par la troupe Roha Tarab de Marrakech, la troupe Charkaoua de la ville d’Abi Jaad, l’orchestre andalous de l’Association Al Muniya de Marrakech avec la participation du grand maître hajj Mohamed Bajeddoub et la talentueuse Bahaa Ronda, l’orchestre andalous du Conservatoire de la ville de Safi, l’association des arts de Madih et Samaa de la ville de Taza, la troupe Dalail Al Khayrate de Marrakech et la troupe de Deqqa Marrakchia. Le festival rendra hommage à l’icône de la musique gharnatie, Hajj Ahmed Pirou et au grand musicien et luthier Ahmed Chiki.