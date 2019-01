Nouvelle édition de la Rencontre internationale des artistes de Fès

17/01/2019

La 4ème Rencontre internationale des artistes de Fès ‘’Fez Gathering’’ aura lieu du 17 au 20 janvier courant autour du thème ‘’Art et responsabilité sociale dans le monde arabe”. Initiée par un réseau d’artistes marocains et africains basé à Fès, cette manifestation réunira des chercheurs et des artistes du monde entier pour explorer le rôle et le potentiel des arts dans le monde moderne, mettre l’accent sur la relation entre les arts et la responsabilité sociale dans le monde arabe et célébrer les liens entre le Maroc, le monde musulman et l’Afrique subsaharienne.

‘’Nous cherchons à encourager les interactions, la réflexion, les échanges et la mise en réseau, en créant des visions et des solutions aux défis auxquels le monde arabe est confronté aujourd’hui’’, indiquent les organisateurs dans une note de présentation.

Il s’agit, selon eux, de sensibiliser le public à la diversité et aux similitudes qui existent entre les différents pays du monde musulman, mais aussi de promouvoir la puissance culturelle de la région MENA, au Maroc et en Afrique du Nord et de sonder le potentiel inexploré se cachant derrière les murs de Fès. ‘’Que peuvent apporter les arts et les nouvelles formes d’expression aux explorations de la responsabilité sociale? Quel rôle les arts jouent-ils aujourd’hui dans les sociétés arabes face aux défis actuels et aux problèmes de responsabilité sociale? Comment les artistes peuvent-ils contribuer à une société dans laquelle la diversité mène à l’unité? Telles sont les questions qui encadreront les débats du rassemblement de Fès. Outre des tables rondes, cette édition sera marquée par l’organisation d’ateliers de photographie, d’expositions et de performances artistiques et musicales.

Créé à Fès en 2015 par l’artiste-photographe Omar Chennafi, “Fez Gathering” soutient les artistes locaux en mettant à leur disposition un espace où ils peuvent exposer en présence d’artistes et d’universitaires internationaux.