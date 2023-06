Nouvelle édition de la Nuit blanche cinéma et droits humains

23/06/2023

L'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) organise, les 23 et 24 juin, la 12è édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits humains sous le thème: "Cinéma et droit au sport" à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat et à distance du 23 au 30 courant sur la plateforme cinéma digitale (https://films.armcdh.ma).



Le choix de cette thématique pour l'édition 2023 est motivé par les performances des équipes nationales toutes disciplines confondues (football, athlétisme, breakdance, etc.) qui ont mis la lumière sur le débat public nécessaire à la question relative au droit au sport et son lien avec la politique publique en vigueur, a indiqué l'ARMCDH dans un communiqué.



Cette édition sera marquée par la projection vendredi (23 juin) de six films, fiction et documentaires, de différentes disciplines sur l'esplanade de la BNRM, a précisé la même source. Il s'agit de "Broken Mirror" de Othman Saadouni, "Le sommet" de Mehdi Moutia, "We are People" de Philippe Fontana, "Lebnat" de Karim Hapette, "Wakeup Morocco" de Narjiss Nejar, "Tasgoudrar" de Ayoub Abouizza, «Le grand petit Miloudi » de Leila El Amine Demnati et «Nadia Butterfly» de Pascal Plante.



Samedi 24 juin, un débat sera organisé à l'auditorium de la BNRM à 18h30 et animé par une pléiade d'intervenants marocains et étrangers autour de questions ayant trait à la promotion des politiques publiques nationales relatives au sport, à l'approche garantissant le droit d'accès, toutes catégories confondues, au sport, au rôle du sport en tant que moyen d'intégration et de réintégration sociale des MRE ainsi que des résidents étrangers au Maroc.



Parmi les participants à ce débat, l'on trouve Akkari Abderrazak, directeur du sport au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport, l'historien Yvan Gastaut, le réalisateur Philippe Fontana, le sociologue Abderrahim Bourkia, le président de l’association Tibu Amine Zariat, le président de l’association Maroc Avenir à Khouribga Abdelhadi Hanine et le chercheur dans les politiques sportives, Moncef El Yazghi.



La Nuit blanche du cinéma et des droits humains, dans sa douzième version, est organisée en partenariat avec le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger (CCME), le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), la Fondation Heinrich Böll Rabat (HBS), l'ONU Femmes Maroc, l'Institut français, la BNRM et le Centre cinématographique marocain.