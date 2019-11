Nouvelle édition de l’Africa Security Forum du 1er au 3 décembre à Rabat

29/11/2019 Libé

Du 1er au 3 décembre prochain, Rabat accueillera la 4ème édition de l’Africa Security Forum. Cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aura pour thème principal « L’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique ».

Pour développer ce thème d’une importance capitale dans le monde d’aujourd’hui et celui de demain aussi, l’Africa Security Forum 2019 sera axé autour de trois thèmes majeurs. A savoir « La sécurité alimentaire et la gestion de l’eau, « L’accroissement démographique », et « Le développement agricole : anticiper les solutions de demain ».

Organisé par le think-tank Atlantis (www.atlantis–center.org), en partenariat avec le Forum international des technologies de la sécurité (www.fits-forum.org), l’Africa Security Forum 2019 accueillera plus de 400 participants de haut niveau issus de 69 pays dont 53 africains ainsi que les représentants de 31 think-tank.

Incubateur d’idées et espace de réflexion, l’ASF 2019 verra la participation d’autorités ministérielles, de responsables administratifs de haut niveau des pays participants, de chercheurs et de spécialistes ainsi que de représentants d’entreprises innovantes concernés par « l’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique ».