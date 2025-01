Nouvelle édition de "Talborjt Week-end"

22/01/2025

La 3ème édition de "Talborjt Week-end", un événement culturel organisé au quartier historique de Talborjt à Agadir, aura lieu du 23 au 26 janvier.



Initiée par l'Association "Agadir Memory", cette manifestation a pour objectif de mettre la lumière sur les arts dramatiques, les aspects historiques, et les dimensions imaginatives, visuelles et esthétiques, indique un communiqué des organisateurs.



Organisé en partenariat avec le Conseil de la région de Souss-Massa et la Commune d’Agadir, cet événement vise également à promouvoir les différentes formes artistiques et culturelles, en l’occurrence les spectacles populaires, les jeux traditionnels, la danse et les arts du cirque.



Le programme de cette édition comprend notamment des spectacles de rue, des ateliers de tifinagh, des nuits de la poésie, des expositions itinérantes, et des danses contemporaines, ainsi que des chorégraphies et des expositions artistiques.



Des animations accessibles à tous mettent en lumière la richesse du patrimoine culturel amazigh et les expressions artistiques modernes, précise la même source, notant que les différents espaces de Talborjt seront aussi prêts pour mettre en exergue le riche patrimoine culturel de la province de Taroudant.



Au programme de cette manifestation culturelle figure également une exposition de produits locaux valorisant le patrimoine culturel immatériel, et préservant la diversité culturelle et artistique amazighe.