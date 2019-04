Nouvelle édition de “Littératures itinérantes” à Marrakech

13/04/2019 Libé

La troisième édition de la manifestation culturelle "Littératures itinérantes" aura lieu le 5 octobre à Jamaâ El Fna à Marrakech, ont annoncé mardi les initiateurs de cet événement.

Un des temps forts de cette édition sera la tenue de la deuxième édition du Prix de la nouvelle, un concours qui s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, et dont l'objectif est de donner de la visibilité à l'écriture des jeunes, les encourager à la création littéraire et découvrir de nouveaux talents, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les candidats peuvent envoyer leurs nouvelles en langues arabe, amazighe ou française, d'une longueur maximale de cinq pages sur le thème "L’écriture et la parole", à l'adresse électronique "litteratures.itinerantes@gmail.com" ou à la page Facebook "Littératures itinérantes", précise la même source, faisant savoir que le dernier délai de réception des nouvelles est le 30 juin.

Le jury francophone du Prix de la création littéraire des jeunes sera présidé par Mahi Binebine (écrivain et artiste peintre) et composé de Khalid Zekri (professeur universitaire et écrivain), Lamia Berrada (écrivaine) et Sanae Ghouati (professeur universitaire), alors que le jury arabophone sera présidé par Yassin Adnan (journaliste et écrivain) et comprendra Hicham Rouzzak (journaliste) et Abderrahim Tourani (écrivain), selon la même source.