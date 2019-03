Nouvelle défaite des Verts : Le HUSA s’offre la RSB

08/03/2019

Le Raja de Casablanca s'est incliné, mercredi à Berrechid, face à l'Olympique de Khouribga par deux buts à trois, en match comptant pour la 20è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les Casablancais ont ouvert la marque sur coup franc par Abdelillah Hafidi à la 23ème minute, avant que les Khouribguis n'égalisent par le biais de Khalid Hachadi (38'). Les visiteurs ont par la suite inscrit deux autres buts grâce à Reda Hajhouj et Khalid Hechadi.

Les coéquipiers de Mohcine Yajour ont réduit la marque par l'intermédiaire de Ayoub Nanah à la 87ème minute.

Grâce à cette victoire, l'Olympique de Khouribga se hisse à la 11è place (24 points), alors que le Raja de Casablanca stagne à la 4è position avec 28 unités.

Dans l’autre match de cette 20ème journée disputé mercredi soir au Grand stade d’Agadir, le HUSA s'est imposé face à la RSB par 3 buts à 2.

Les buts gadiris ont été marqués par Youssef El Fahli à la 26ème et la 88ème minute de jeu, et par Jalal Daoudi à la 30ème minute, sur penalty.

Les deux buts de la Renaissance de Berkane ont, quant à eux, été signés par le Togolais Laba Kodgo, à la 33ème minute et sur penalty, à la 69ème minute. Grâce à cette victoire, le Hassania d'Agadir rejoint l'Ittihad Riadhi de Tanger à la deuxième place avec un total de 30 points, tandis que la Renaissance de Berkane occupe la sixième place, avec 27 points, aux côtés du Mouloudia d’Oujda et de l'AS FAR.