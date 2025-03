Nouvelle coqueluche du PSG, Achraf Hakimi au sommet de son art

06/03/2025

Au cœur du dispositif du Paris-Saint Germain, le Lion de l'Atlas Achraf Hakimi est aujourd’hui bien plus qu’un simple latéral droit. A la fois pilier défensif et véritable moteur offensif, il s’impose comme l’un des acteurs clés du club francilien, illustrant une évolution spectaculaire tant sur le plan technique que tactique.



Arrivé au PSG en 2021, Hakimi avait été initialement perçu comme un joueur prometteur, doté certes d’un potentiel offensif mais limité par son rôle traditionnel de latéral. Aujourd’hui, bénéficiant d'une plus grande liberté offensive sous l’impulsion du coach espagnol Luis Enrique, le latéral droit de 26 ans a transcendé ce cadre.



"Achraf n’est plus uniquement un latéral. En défense, il reste solide certes, mais c’est en phase offensive qu’il se distingue. Il se projette en attaque pour devenir un véritable créateur d’occasions. En réalité, il n’est latéral que lorsque le ballon est entre les mains de Donnarumma (le gardien)", a expliqué Luis Enrique lors d’une conférence de presse.



Cette évolution tactique spectaculaire a permis au capitaine de la sélection marocaine de jouer sur plusieurs pôles du terrain, participant activement aux phases de transition et transformant désormais la manière dont le PSG aborde l’attaque.



Un atout majeur du PSG



La capacité du joueur marocain à combiner discipline défensive et créativité offensive fait de lui un véritable atout pour un PSG qui aspire à réaliser de grandes ambitions européennes.



Les statistiques de la saison en cours illustrent parfaitement sa progression : en 27 matchs toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi cumule déjà 5 buts inscrits, signe de son efficacité dans les actions offensives, ainsi que 10 passes décisives en phase européenne, attestant de sa vision du jeu et de sa capacité à générer des occasions pour ses coéquipiers.



Ces performances s’inscrivent dans une dynamique d’équipe solide. Dans son jeu, le PSG, qui n’a concédé que 3 buts en 5 matchs de Ligue des champions, repose en grande partie sur l’exécution minutieuse de ses transitions offensives où Hakimi joue un rôle déterminant.



L’un des points forts des Parisiens réside en effet dans leur capacité à alterner entre un jeu de possession soutenu et des contre-attaques fulgurantes. Dans ce schéma, Hakimi est le fer de lance du côté droit.



En phase défensive, il assure une couverture fiable et organise le relais avec ses coéquipiers pour éviter les brèches. Sa capacité à monter en profondeur, à centrer avec précision et à prendre des positions inattendues en fait un élément imprévisible pour les défenses adverses.



Cette polyvalence de Hakimi permet à Luis Enrique de proposer diverses configurations tactiques, démontrant l’importance stratégique du poste où l’évolution de l’ancien madrilène et de Dortmund reste incontestable et continue de susciter l’admiration au sein du vestiaire et parmi les supporters.



Un leader sur les plans professionnel et humain



Luis Enrique ne tarit pas d’éloges sur la progression et la maturité d’Achraf Hakimi. A chaque occasion, le coach ibérique ne cesse de mettre en valeur non seulement les qualités techniques de son prodige, mais aussi sa capacité à s’adapter aux exigences tactiques modernes.



Ces déclarations illustrent bien la confiance que le coach place en lui et renforcent le constat que, pour le PSG, Hakimi est un élément indispensable, capable de transformer le jeu et d’influencer le résultat des rencontres les plus décisives, notamment dans la course européenne.

Luis Enrique ne manque pas non plus de mettre en valeur son rôle de leader au sein du groupe.



“Sur le plan humain, Hakimi devient un leader. C’est un joueur proche, doté d’une forte personnalité, et important pour sa sélection. Je peux dire que, dans le vestiaire, il est une véritable référence”, a-t-il dit en conférence de presse.

Cette relation fructueuse a tout naturellement conduit à la prolongation de son contrat jusqu'en 2029.



Grâce à ces remarquables performances, l’international marocain, une parfaite illustration de la modernisation des postes défensifs dans le football contemporain, continue d’impressionner et de s'imposer comme l’un des meilleurs de son poste au monde.



A rappeler que le PSG devait affronter hier Liverpool pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions, match où la performance d’Achraf Hakimi devait être scrutée de près.



Par Salah Aouni (MAP)