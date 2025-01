Nouvel incendie violent près de Los Angeles, des milliers d'évacuations

24/01/2025

Un nouvel incendie s'est déclenché mercredi au nord de Los Angeles et se propage à grande vitesse, provoquant des milliers d'ordres d'évacuation dans une région déjà ébranlée par des feux dévastateurs.



En quelques heures, les flammes ont déjà ravagé plus de 3.800 hectares dans les environs du lac Castaic. Elles sont attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier.



Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 31.000 personnes vivant dans les zones autour du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita.



"Je prie pour que notre maison ne brûle pas", a déclaré un homme à la chaîne de télévision KTLA, en chargeant sa voiture à la hâte.

Plus de 4.600 pompiers sont engagés sur place, assistés d'avions et d'hélicoptères larguant sans relâche de l'eau et du produit ignifuge sur la zone.



Donald Trump a de nouveau affirmé à tort mercredi que la Californie manquait d'eau à cause des politiques environnementales mises en place par les démocrates, qui détourneraient l'eau de pluie pour protéger un poisson.



"Je ne pense pas que nous devrions donner quoi que ce soit à la Californie jusqu'à ce qu'ils laissent l'eau couler du nord au sud" de l'Etat, a répété le président américain lors de sa première interview télévisée depuis son investiture, sur la chaîne préférée des conservateurs, Fox News.

Les rafales doivent se renforcer dans la soirée, et les services météo ont émis une alerte aux vents forts jusqu'à vendredi matin.



De quoi mettre les nerfs des habitants à rude épreuve, au moment où Los Angeles se remet à peine d'incendies qui se sont déclarés début janvier et ont défiguré une partie de la ville, tuant près d'une trentaine de personnes.



Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a assuré "suivre la situation de près".

Le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone, a néanmoins tenu à rassurer mercredi soir.



"La situation reste changeante et l'incendie demeure difficile à contenir, mais nous sommes en train de prendre le dessus", a-t-il assuré.

A cause des récents incendies à Los Angeles, de nombreux pompiers, hélicoptères et Canadairs venus de tout l'Ouest des Etats-Unis, sont encore sur place, ce qui facilite la lutte contre les flammes.



"La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est bien différente de celle qui prévalait" il y a une quinzaine de jours, lorsque les premiers feux ont touché la mégalopole, a insisté M. Marrone. "C'est un bon exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous avons suffisamment de personnel et assez d'avions."



Cela n'empêche pas les autorités d'implorer les habitants de tirer les leçons des récents feux meurtriers. Car aux Etats-Unis, les ordres d'évacuation ne sont pas toujours respectés.



"S'il y a un ordre d'évacuation, partez. Ne mettez pas votre vie en danger. Ne mettez pas la vie des premiers secours en danger. Cela n'en vaut pas la peine", a encore lourdement insisté le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna.

A proximité du lac, quatre prisons hébergeant environ 4.700 personnes sont menacées par l'incendie.



L'une d'entre elles a été évacuée et ses 500 détenus ont été transférés dans une autre structure, selon le shérif Luna. Les détenus des autres prisons sont pour l'instant maintenus sur place, mais des bus ont été dépêchés pour les évacuer si besoin.

Les flammes ont coupé plusieurs routes et provoqué la fermeture temporaire d'un tronçon d'autoroute dans la région.



La cause de l'incendie est pour le moment inconnue.

Le sud de la Californie n'a pas reçu de pluie significative depuis huit mois, ce qui a asséché la végétation et transformé la région en poudrière, même au coeur de l'hiver.



"Le climat est assurément en train de changer, car nous sommes en janvier, et nous avons eu de nombreux incendies au cours des deux dernières semaines", a soupiré M. Marrone, le chef des pompiers.



Les soldats du feu vont "rester sur place toute la nuit" de mercredi pour circonscrire les flammes, mais leur efficacité "dépendra des conditions météo", a-t-il ajouté.

Ce nouvel incendie "a le potentiel pour devenir très large", a averti de son côté Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l'université UCLA. En particulier, s'il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est "très dense".