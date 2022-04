Nouvel échange de prisonniers russes et ukrainiens

15/04/2022

Un nouvel échange de prisonniers de guerre russes et ukrainiens a eu lieu jeudi dans la région de Kherson, région du sud de l'Ukraine partiellement sous contrôle russe, a annoncé vendredi l'armée ukrainienne. "Après des négociations tendues, nous avons réussi à conclure des accords sur un échange de prisonniers dans la région du village de Possad-Pokrovské, où quatre prisonniers de l'armée russe ont été échangés contre nos cinq", a indiqué le commandement Sud de l'armée sur sa page Facebook.



La capitale régionale Kherson est sous contrôle de l'armée russe depuis début mars ainsi que plusieurs autres localités de cette région côtière. Plusieurs échanges de militaires et de civils ont déjà eu lieu entre Ukrainiens et Russes depuis le début de l'invasion le 24 février, sans être systématiquement confirmés par les deux parties. Jeudi, Kiev a annoncé que 30 Ukrainiens avaient été libérés dans le cadre d'un nouvel échange de prisonniers, sans préciser le nombre de soldats russes libérés en retour.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs proposé cette semaine d'échanger le proche de Vladimir Poutine et magnat pro-Kremlin Viktor Medvedtchouk, arrêté mardi par Kiev après s'être échappé d'une assignation à résidence, contre des Ukrainiens capturés par la Russie. Mais le Kremlin a balayé cette idée.