Nouvel assaut migratoire sur Sebta

Le mois d’août réputé propice à des tentatives aussi désespérées

11/08/2025

Le centre d’accueil des mineurs à Sebta accueille actuellement plus de 500 mineurs étrangers non accompagnés, bien que sa capacité optimale soit limitée à 132 places

Des dizaines de personnes, dont des mineurs, ont tenté dans la nuit du samedi au dimanche d’entrer à Sebta à la nage, profitant du brouillard dense qui couvrait la zone entre Fnideq et le préside occupé. Cette nuit a été décrite par la presse locale comme la plus mouvementée, avec plus de cent personnes sautant à l’eau dans une tentative de franchir la frontière maritime.Les images diffusées montrent des familles entières franchissant les barrières métalliques à Fnideq pour atteindre la mer, y compris de très jeunes enfants. Les forces de l’ordre des deux côtés sont restées mobilisées toute la nuit, sauvant de nombreuses personnes en mer. Plusieurs dizaines ont réussi à entrer à Sebta, où les mineurs sont placés dans des centres spécialisés tandis que les adultes sont maintenus aux abords du poste-frontière pour être renvoyés. Certains ont néanmoins réussi à se fondre dans les ruelles de la ville.La presse du préside occupé de Sebta a souligné que ce phénomène est quasi quotidien au mois d’août, avec des groupes sur les réseaux sociaux qui coordonnent ces tentatives d’entrée illégale. Une grande partie des interceptés, mineurs compris, sont expulsés vers d’autres villes du Maroc, parfois loin de Fnideq.Ces départs massifs et dangereux mettent en lumière une crise migratoire persistante. Ce phénomène ne touche pas uniquement Sebta, puisque des centaines de migrants, en majorité marocains, tentent régulièrement d’y entrer par voie terrestre ou maritime. En 2025, environ 1500 migrants non autorisés sont entrés à Sebta principalement par voie terrestre, tandis que les passages par la mer ont connu une baisse notable. Cependant, les passages risqués par nage continuent de provoquer des drames, notamment avec des enfants confrontés à des conditions difficiles dans les centres de réception.D’après le portail espagnol «El Confidencial», sept mineurs ont accédé de manière irrégulière à Sebta lors de cette tentative. Selon des données fournies par les autorités locales du préside occupé, le centre d’accueil abrite actuellement plus de 500 mineurs étrangers non accompagnés, bien que sa capacité optimale soit limitée à 132 places.Fin juillet, Sebta avait déjà reçu 73 mineurs en un seul week-end, ce qui a aggravé la pression sur les centres d'accueil. A cette date-là, l'administration locale avait initialement signalé l'arrivée de 54 mineurs, mais ce chiffre a augmenté au fur et à mesure que davantage de jeunes ont accédé aux centres d'accueil, lesquels fonctionnent au-delà de leur capacité depuis plusieurs mois.Le 28 juillet dernier, un groupe de 27 mineurs marocains a été transféré à la péninsule dans le cadre d’un accord de coopération avec le gouvernement d’Andalousie, qui prévoit des transferts ponctuels pour alléger la pression sur Sebta. Ce mécanisme a commencé à être appliqué après la crise migratoire de mai 2021, lorsque plus de 10.000 personnes sont entrées dans la ville en à peine deux jours.Les autorités locales prévoient que la tendance actuelle des entrées par voie maritime, favorisée par les conditions climatiques et la proximité de la côte marocaine, continuera de marquer les semaines à venir, tandis que la capacité d'accueil est à son maximum et sans renforcement structurel suffisant.Entre-temps, les autorités marocaines et espagnoles continuent de coopérer pour endiguer ces flux, mais les tentatives se poursuivent.Cette situation reflète un défi migratoire complexe à Sebta, combinant risques humains et difficultés dans la gestion des mineurs, avec la recrudescence des tentatives d’entrée dangereuses, principalement par voie maritime.