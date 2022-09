Nouveau tir balistique de Pyongyang avant l'arrivée à Séoul de Kamala Harris

29/09/2022

La Corée du Nord a tiré un "missile balistique non identifié", a annoncé mercredi l'armée sud-coréenne, quelques jours seulement après un précédent essai et avant une visite en Corée du Sud de la vice-présidente américaine Kamala Harris. "La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en mer de l'Est", a déclaré l'état major interarmées de Séoul dans un communiqué, en référence aux eaux communément appelées mer du Japon. Les garde-côtes japonais ont également confirmé la possibilité d'un lancement de missile balistique, citant des informations du ministère de la Défense de Tokyo, et ont demandé aux navires d'être vigilants. Pyongyang a mené une série inédite d'essais d'armement cette année et l'agence de renseignements de Séoul estime que le Nord se prépare à procéder à un nouvel essai nucléaire. Le Nord a achevé "un troisième tunnel sur son site nucléaire de Punggye-ri", a déclaré le député Yoo Sang-bum aux journalistes après un briefing des services secrets à Séoul. Pyongyang choisira probablement la période comprise entre "le prochain congrès du Parti communiste chinois, le 16 octobre, et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 7 novembre", a-t-il indiqué. Pyongyang a déjà tiré dimanche un missile balistique à courte, ce qui a été interprété comme une réponse à l'arrivée du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan pour des exercices conjoints avec la marine sud-coréenne au large de la côte orientale du pays. Le président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai, a promis de renforcer la coopération militaire avec les Etats-Unis, après l'échec rencontré par son prédécesseur dans ses tentatives de rapprochement diplomatique avec le Nord. M. Yoon doit par ailleurs recevoir jeudi à Séoul la vice-présidente américaine Kamala Harris qui doit se rendre dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Washington est le principal allié de Séoul en matière de sécurité, avec environ 28.500 de ses soldats stationnés en Corée du Sud. Les deux pays effectuent depuis longtemps des exercices conjoints en insistant sur leur caractère purement défensif, mais la Corée du Nord les considère comme des répétitions pour une future invasion de son territoire. Ces essais répétés sont "un signe avant-coureur de l'attitude agressive de Pyongyang le mois prochain, avec des tirs de missiles et un possible essai nucléaire", a déclaré à l'AFP Kim Jong-dae, de l'Institut Yonsei d'études nord-coréennes basé à Séoul. "Le lancement d'aujourd'hui montre clairement que le Nord tente de prendre le dessus sur la péninsule avec un arsenal nucléaire à sa disposition", a-t-il ajouté. Samedi, la présidence sud-coréenne a également averti que la Corée du Nord se prépare à tester un missile balistique lancé depuis un sous-marin (SLBM), une arme qu'elle avait déjà essayée en mai. Sous le coup de sanctions internationales pour ses programmes d'armement, la Corée du Nord a adopté début septembre une nouvelle doctrine proclamant qu'elle ne renoncera jamais à l'arme nucléaire. Le régime nord-coréen a testé des bombes atomiques à six reprises depuis 2006. Le dernier essai en date, et le plus puissant, est survenu en 2017, d'une puissance estimée à 250 kilotonnes. Pyongyang a évoqué une bombe à hydrogène.