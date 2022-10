Nous te souhaitons le meilleur pour ta retraite

Notre consœur et amie adorée

22/10/2022

30 ans de bons et loyaux services avant que l’heure de la retraite n’ait sonné, nous privant ainsi non seulement d’une grande compétence mais aussi d’une compagnie agréable et d’une gentillesse exquise…



Notre consœur, amie et sœur c’était tout cela. Et même plus.

Elle n’a jamais rechigné à la besogne. Mieux ! Elle était toujours prompte à prêter main forte et à proposer des solutions le cas échéant.

Elle a toujours su, avec un tact inégalé et une discrétion rarissime, servir de conseillère ou de confidente auprès de ses consœurs comme de ses confrères.

Elle était constamment présente quand quelque tension se manifestait, par-ci ou par-là, prête à proposer ses bons offices.



Cette inéluctable limite d’âge fait qu’aujourd’hui notre Meriem adorée embrasse à bras-le-corps un repos combien mérité pour se consacrer à elle-même et à sa petite famille.



Le vibrant hommage qui lui a été rendu par LIBERATION, mais aussi par toute la famille « Ittihad Press » est la meilleure preuve, si besoin en est, de la gratitude, du respect et de l’amour que tout le monde voue à Lalla Meriem Warrach.



Bonne retraite Notre Consœur, Notre Amie, Notre Sœur…