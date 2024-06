Nous ne nous opposons point aux stratégies du gouvernement mais nous en dénonçons la mise en œuvre

Driss Lachgaur lors de l’ouverture du 9ème Congrès provincial USFP/Oujda

03/06/2024

Poursuivant judicieusement son action dans le cadre du vaste chantier organisationnel et structurel à travers toutes les régions et provinces du Royaume, conformément aux résolutions et recommandations du 11ème Congrès national, l’Union socialiste des forces populaires a tenu, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et avec la participation de nombreux membres du Bureau politique, députés et conseillers parlementaires ittihadis, samedi 1er juin 2024, le 9ème Congrès provincial du parti à Oujda.



Ces travaux, outre les militantes et militants usfpéistes de la ville d’Oujda et de toutes les provinces de la région de l’Oriental, ont été marqués par la présence de nombre de représentants de partis politiques, de syndicats mais aussi d’acteurs économiques et sociaux.



Lors de la séance d’ouverture du 9ème Congrès provincial USFP/Oujda, le militant Al Hassan Benîni a prononcé au nom du secrétariat provincial une allocution, saluant hautement le Premier secrétaire du parti qui a « fortement tenu à prendre part au 9ème Congrès provincial d’Oujda » tout en rendant un vibrant hommage à l’ensemble de la direction du parti des forces populaires pour son dynamise à toute épreuve, son dévouement et ses sacrifices.



Le responsable provincial ittihadi a indiqué, par ailleurs, que le secrétariat provincial du parti à Oujda demeure vigilant et pleinement déterminé dans la construction de l’édifice ittihadi dans la province et la concrétisation de la forte présence de l’USFP « dont les militants et les instances sont constamment attachés aux questions, aux préoccupations et aux espérances de la population de cette province ».



Benîni a abordé, à cet égard, la situation économique et sociale de la province d’Oujda qu’il a qualifiée de très difficile, soulevant que la capitale de la région de l’Oriental connaît un recul de développement assez frappant du fait des « choix institutionnels défaillants de ces dernières années ».



Là-dessus, l’intervenant, rappelant que ce 9ème Congrès provincial dont les travaux sont placés sous le signe «L’enjeu d’Oujda, capitale maghrébine et locomotive du développement des régions frontalières» s’est fixé comme objectif de produire une initiative collective fondamentale à même de revaloriser la ville et la province de même qu’un programme qui tende à délivrer la population de l’état de fragilité qui caractérise tous les paramètres du tissu économique et social…



Pour sa part, le militant Omar Aanan est intervenu au nom de la commission préparatoire du congrès en saluant la présence plurielle des habitants des zones affiliées à la province d’Oujda et des différentes composantes de la région de l’Oriental de même qu’il a remercié les représentants des formations politiques et syndicales et les différents acteurs de la société civile mais aussi les journalistes de différents médias locaux et nationaux.



Docteur Aanan n’a pas manqué en outre de louer les efforts déployés par la commission préparatoire qui a veillé assidûment à la préparation des outils logistiques tout en mettant en avant tous les volets politiques et littéraires de l’action organisationnelle et la conception d’une excellente feuille de route pour l’avenir…



D’autre part, le Premier secrétaire du parti des forces populaires, Driss Lachguar, dans son allocution inaugurale de cet événement structurel, a de prime abord salué la présence de « tous ceux venus des différents partis nationaux partager avec nous cette station et affirmer leur soutien à un parti qui s’est toujours déployé à leurs côtés en tant que partis nationaux ».



Le responsable ittihadi, en évoquant les travaux de la commission préparatoire de ce congrès provincial, a observé que le document préparé et distribué par cette instance illustre authentiquement la réalité de la situation sur le terrain, indiquant que sur sa route à partir de Rabat, il a constaté jusqu’aux confins de Fès une véritable dynamique économique et sociale mais qu’hélas, au-delà de cette zone, des terres désertiques appelant l’interrogation quant à l’absence de tout développement dans cette région (la région de l’Oriental).



Driss Lachguar a ajouté, dans cette même veine, qu’à la plage d’Essaïdia, il a pu voir les barbelés séparant les deux pays voisins (le Maroc et l’Algérie) avec un sentiment de désœuvrement et de désolation… « Et s’il y a d’aucuns qui pâtissent de cette situation, ce sont les habitants des zones frontalières de part et d’autre», a-t-il déploré en soulignant que c’est là le contexte qui justifie la devise du 9ème Congrès provincial d’Oujda, à savoir « Oujda, capitale maghrébine… ».



« Nous, Marocains, nous avons payé très cher notre attachement à ce slogan et notre conviction que le développement escompté devrait être un développement de l’ensemble des régions frontalières », a-t-il mis en avant (…)



« Nous avons misé beaucoup plus que nos voisins sur l’unité maghrébine avec grand dévouement en toute sincérité, car nous avons grandi, enfants et jeunes avec cette conviction, étant attachés à cette union de par ce que nous ont inculqué nos leaders politiques et les résistants et acteurs du mouvement de libération national…».



Le Premier secrétaire, évoquant le soutien prodigué par les Oujdis à la lutte armée pour la libération de l’Algérie, a rappelé que tous les Souverains marocains ont toujours appuyé cette tendance…



A cet égard, il a noté qu’il est désormais temps que le gouvernement révise ses options, l’enjeu du développement des zones frontalières ne pouvant être remporté qu’à travers le tissu économique et social interne.



Par ailleurs, le dirigeant usfpéiste a relevé que sur sa route, il a constaté l’absence de tout échange et de toute complémentarité entre la région de l’Oriental et celle avoisinante de Fès-Meknès attestant d’une rupture incongrue.



Dans cette veine, Driss Lachguar a rappelé que le plan de développement 2023/2027 a fait l’objet d’un financement colossal de 13 milliards de dirhams en dépit des contraintes d’une conjoncture très difficile, ce qui suscite l’interrogation, selon lui sur les raisons qui justifieraient le fait que les zones en question ne bénéficient pas de plans de développement efficients, mettant en avant que cette région jouit d’atouts à même d’appeler une importante stratégie touristique et rappelant deux projets dans ce secteur, l’un à Nador (Martchika) et l’autre à Essaïdia en s’interrogeant sur leur aboutissement.



« Toutes ces données m’incitent à interpeller le gouvernement : Cette situation admet-elle que la présidence de la région demeure aussi longtemps vacante, le délai juridique en cours étant sur le point d’expirer ? » a-t-il constaté en soulignant que la situation nécessite une structuration urgente de la région … dans le cadre d’un débat et d’un dialogue politique.



Et d’affirmer que dans le discours de l’USFP, l’on ne peut admettre que le parti des forces populaires soit en contradiction avec les stratégies de l’Etat, celles de la protection sociale, du soutien direct, des plans de couverture sanitaire générale…



«Le paradoxe se révélerait face à une éventuelle interrogation d’une personne étrangère de savoir pourquoi ce gouvernement de droite s’aligne sur des slogans de gauche », a fait observer le Premier secrétaire en s’interrogeant sur les raisons d’un vote populaire prépondérant à la faveur de slogans de gauche à telle enseigne que chef du gouvernement – himself – s’exclame à la Chambre des représentants : « Pour quelle raison vous vous opposez à votre programme, vous les sociaux-démocrates ?».

«Nous répondons, clame Lachguar, nous ne nous opposons point à vos stratégies mais nous en dénonçons votre mise en œuvre… ».



Rachid Meftah