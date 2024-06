Nomination de 15 nouveaux Consuls Généraux

Mobilité 2024 du personnel du ministère des Affaires étrangères

23/06/2024

Quinze nouveaux Consuls Généraux ont été nommés dans plusieurs pays, soit 25% du nombre total des postes consulaires, suite à un appel à candidature lancé dans le cadre de l'opération de mobilité du personnel du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger au titre de l'année 2024.



Près d’un tiers (33%) des Consuls Généraux nommés sont des femmes, rehaussant le taux global de Consuls Généraux femmes à 40% et confirmant ainsi la tendance croissante de la représentation féminine parmi les Consuls Généraux (28% en 2022, 37% en 2023 et 40% en 2024).



Dans une dynamique de promotion, 20% des postes pourvus ont été attribués à des Consuls Généraux ayant réussi leur mission pour occuper d'autres postes consulaires.



De même et dans un esprit de valorisation des référents consulaires, 20% des Consuls Généraux nouvellement nommés sont des ex-Consuls Généraux ayant une expérience de responsabilité au Service Central ou au niveau des Missions Diplomatiques et Postes Consulaires.



Par ailleurs, et dans une dynamique visant la conciliation entre rajeunissement et expérience confirmée, 60% des Consuls Généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois.



Parmi l'ensemble des nouvelles nominations, 67% ont déjà effectué un passage par un poste consulaire et 33% proviennent des autres domaines de la diplomatie.