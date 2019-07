“Nomades” remporte le grand prix de ciné-plage de Harhoura

30/07/2019 Libé

C'est sous le ciel étoilé de la plage de Sid El Abed que s’est clôturée, samedi soir, la quatrième édition du Festival ciné-plage de Harhoura, consacrant, comme à son habitude, le meilleur du cinéma marocain.

Et c’est "Nomades" d’Olivier Coussemacq, qui remporte le grand prix "Sirène de Harhoura", lui qui qualifiait son film, il y a encore quelques jours, de "pari osé" pour un réalisateur français, notamment par rapport à l'écriture "d'une histoire marocaine, tournée au Maroc, avec des acteurs marocains".

Mené par Jamil Idrissi et Jalila Talemsi, le film se déroule entre les villes de Tanger et de Tinghir et suit Naïma, une mère de famille qui, pour empêcher le plus jeune de ses trois fils, Hossein, de traverser la Méditerranée, invente un prétexte pour l'emmener au sud du pays. Pour son rôle de Hossein, Jamil Idrissi a remporté le prix du meilleur rôle masculin, permettant à "Nomades" de rafler un deuxième prix, auquel s'est ajouté un troisième, prix de cinéphilie "Mohamed Arious", nouveauté de cette quatrième édition, faisant ainsi de "Nomades" le long métrage le plus récompensé de la soirée.

Le prix du meilleur rôle féminin a, pour sa part, été décerné à Jihane Kamal pour sa brillante interprétation du personnage de Nadira, protagoniste du film du même nom de Kamal Kamal. "Une urgence ordinaire" de Mohcine Besri, qui retrace le parcours de Driss et Zahra, couple infortuné qui tente le tout pour le tout dans le but de sauver Ayoub, leur fils de six ans, s'est vu attribuer le prix du meilleur scénario.

Par ailleurs, "La Guérisseuse" s’est adjugé le prix du public, son réalisateur Mohamed Zineddaine affirmant qu’il s’agit là du "meilleur prix" qu’il ait remporté, dans la mesure où il reflète "une reconnaissance de la part du public pour qui les films sont faits".

Autre nouveauté cette année, les mentions spéciales que les membres du jury ont tenu à accorder aux plus jeunes interprètes, notamment Rim Kettani pour son rôle de Nora dans "Indigo" et Ahmed Moustafid pour son rôle d’Abdou dans "La Guérisseuse". Pour cette 4ème édition, six films marocains que sont "La Guérisseuse" de Mohamed Zineddaine, "Les 3 M: Histoire inachevée" de Saâd Chraïbi, "Nadira" de Kamal Kamal, "Indigo" de Salma Bergach, "Une Urgence ordinaire" de Mohcine Besri et "Nomades" d’Olivier Coussemacq étaient en lice pour les prix du meilleur scénario, du meilleur rôle féminin, du meilleur rôle masculin, le prix du public et surtout, le grand prix du festival, "Sirène de Harhoura".