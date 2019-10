Niveau relevé au tournoi international de pétanque du Stade Marocain

23/10/2019

Les clubs du Stade Marocain (messieurs) et du Sporting de Fès (dames) ont remporté, dimanche, la 13è édition du tournoi international de pétanque, disputée les 19 et 20 octobre sous la présidence d'honneur de SAR le Prince Moulay Rachid.

Composé de Mohamed Ajouad, Ali Mekkaoui et Tarik Ouzir, le club stadiste s'est adjugé le titre en venant à bout en finale de la triplette du club de Tiflet (Achraf Miloud, Amine Haoud et Rachid Habachi) sur le score de 13 à 9. Dans une déclaration à la MAP, le capitaine du Stade Maroain, Tarik Ouzir, s'est dit fier de remporter ce tournoi, notamment en la présence de joueurs internationaux qui ont fait montre de grandes performances tout au long de la compétition. "Gagner la finale était très difficile", a-t-il relevé, soulignant l'expérience des éléments du club de Tiflet qui comprend des joueurs internationaux ayant participé à plusieurs championnats du monde.

Côté dames, c'est le Sporting de Fès qui s'est offert le titre grâce aux joueuses Aziza Aderbouch, Hajar Zaï et Amal Haddioui, qui ont battu (13-10) la triplette composée de Soukaina Akourar, Radia et Bouchra Haddioui du club El Ouatia de Tan Tan. Organisée par le Stade Marocain, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de pétanque (FRMP) et de la Ligue du Centre, cette édition a connu la participation de l'Algérie, des Pays-Bas et du Maroc représenté par 287 triplettes (273 triplettes hommes et 14 dames) des différents clubs nationaux affiliés à la FRMP.

Cette 13è édition a été marquée par la participation de plusieurs champions marocains, notamment Abdessamad El Mankari et Mohamed Ajouad qui se sont distingués récemment lors du Trophée de l’Equipe 2019. Cette édition s'est démarquée des précédentes par l'organisation d'un tournoi réservé aux dames qui a connu la participation de 14 triplettes (42 dames).