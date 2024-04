Niclas Füllkrug : Ça a été magique

17/04/2024

"Ça a été magique. J'essaie de ne pas être trop euphorique dans mes interviews, mais c'était vraiment magique", a apprécié mardi soir l'attaquant du Borussia Dortmund Niclas Füllkrug après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des champions.



Battu 2 à 1 à Madrid par l'Atlético en quarts de finale aller, Dortmund a mené 2-0 au score après 45 minutes, a vu les Colchoneros revenir au score au début de la seconde période (2-2), avant de reprendre les devants, durant 150 secondes de folie dans les vingt dernières minutes (4-2).



Niclas Füllkrug a inscrit de la tête le but du 3-2 de Dortmund qui a totalement relancé son équipe, au pied du mythique Mur jaune du Westfalenstadion, où 25.000 ultras du BVB se massent debout.

"Ça a été un moment particulier. Le stade était aujourd'hui en feu. Il y a eu des hauts et des bas", a souligné l'international allemand, au micro du diffuseur Prime Video.



"Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver en demi-finales de la Ligue des champions. Je suis content que l'on montre notre bon visage en Ligue des champions au moins", a estimé de son côté Julian Brandt en zone mixte après la rencontre.



Le Borussia Dortmund se retrouve ainsi pour la quatrième fois de son histoire en demi-finales de la C1, la première depuis 2013, et défiera le Paris SG, qu'il a déjà affronté en phase de groupes cette saison (défaite 2-0 à Paris, match nul 1-1 à Dortmund).



"A partir de maintenant, c'est l'objectif, ça ne serait que de la foutaise de ne pas le dire. On a été suffisamment solides mentalement pour gagner ce match", a glissé Füllkrug au micro de Prime Video, à propos de Wembley où se jouera la finale de la C1 le 1er juin.



"Lorsque l'on est en demi-finales, il ne reste plus qu'un pas, un énorme pas difficile", a souligné le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke au micro du diffuseur.