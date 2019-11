Nicki Minaj gâtée pour son mariage

16/11/2019

Nicki Minaj est une femme heureuse. Il y a quelques jours, la diva américaine, qui a annoncé à ses fans cet été qu'elle mettait fin à sa carrière, s'est mariée à Kenneth Petty, un criminel américain qu'elle côtoie depuis son enfance passée à Queens, un célèbre quartier new-yorkais. Les deux tourtereaux ont officialisé leur histoire d'amour il y a moins d'un an, et ont annoncé leurs fiançailles le 21 juin dernier. Après quatre mois de préparation intensive, Nicki Minaj et Kenneth Petty se sont finalement dit, entourés de leurs proches et amis.

Selon les informations de divers tabloïds, Kenneth Petty a vu les choses en grand pour satisfaire sa belle. Il aurait notamment déboursé pas moins de 1,1 million de dollars pour la bague de fiançailles qu'il a offerte à Nicki Minaj. Il s'est donné beaucoup de mal pour que celle-ci soit la plus parfaite possible. Ainsi, Kenneth Petty a exigé de suivre toutes les étapes de fabrication de la bague, les unes après les autres, afin de les valider toutes.

Pour vérifier toutes les étapes du processus de fabrication de la bague, Kenneth Petty n'a pas hésité à aligner une énorme liasse d'argent, en plus de la facture initiale. Ainsi, le montant total, comprenant la conception, la livraison et la sécurisation exigée par le criminel, avoisinerait les 1,1 million de dollars. Une somme exorbitante pour une bague qui se veut traditionnelle selon le joaillier, avec 17 carats de diamants, d'une pureté classée VVS2, soit la plus prestigieuse. Les bagues sont personnalisées avec "Ken" et "Barbie" d'inscrits sur chacune d'entre elles.