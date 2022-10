Nezha Bidouane élue membre du conseil d'administration de la FISPT

13/10/2022

La présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane, a été élue membre du conseil d'administration de la Fédération internationale du sport pour tous (FISPT), dont l'Assemblée générale élective a débuté mardi à Manama, siège de cette instance sportive internationale.



Lors de la première séance, les 16 membres qui composent le conseil d'administration de la Fédération internationale du sport pour tous ont été élus, dont Mme Bidouane.



Quant au président de la FISPT, le Bahreïni Issa Abderrahim, il a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans (2022-2026).



L'élection de Nezha Bidouane, double championne du monde du 400 m haies (1997 à Athènes et 2001 à Edmonton), vice-championne du monde (1999 à Séville), médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sydney 2000 et médaillée d'or à la Coupe du monde à Johannesburg en 1998, renforcera la présence marocaine dans les instances sportives continentales, régionales et internationales et la diplomatie sportive marocaine, devenue un "soft power" pour consacrer le rayonnement du Royaume.