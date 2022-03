Nezha Alaoui M'hammdi : La Ligue arabe a joué un rôle important dans la préservation de l'indépendance et de la souveraineté de ses Etats membres

23/03/2022

La Ligue arabe a joué un rôle important dans la préservation de l’indépendance et de la souveraineté de ses Etats membres, a souligné l'ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M'hammdi. La diplomate marocaine qui intervenait lors d’une cérémonie, mardi soir à Addis-Abeba, à l’occasion de la commémoration du 77e anniversaire de la Ligue arabe, qui est célébré le 22 mars de chaque année, a noté que "cette organisation, à laquelle nous sommes fiers d'appartenir, a démontré l'étendue de son implication, de sa contribution positive et son efficacité dans la résolution des questions et crises de notre nation arabe, dans des circonstances historiques exceptionnelles". Mme Alaoui M’hammdi a relevé que la Ligue constitue "le domicile arabe par excellence" qui permet aux Etats arabes membres d'exprimer leurs positions et leurs préoccupations et défendre leurs causes dans un espace propice à l'échange et au dialogue serein. "Aujourd'hui, nous célébrons un organe régional arabe qui a beaucoup contribué au renforcement des liens entre ses Etats membres, coordonné leurs plans pour maintenir leur indépendance et leur souveraineté et parvenu à une coopération étroite dans divers domaines d'intérêt commun", a dit la diplomate marocaine. Fondée le 22 mars 1945 dans un contexte international et arabe difficile, la Ligue des Etats arabes est l'une des plus anciennes organisations régionales, a-t-elle rappelé, ajoutant que la Ligue regroupe des pays qui représentent une seule Nation Arabe qui partage l’histoire, l’héritage, la langue, la civilisation ainsi que des espoirs et des aspirations communs. Pour l’ambassadeur du Maroc qui est également doyen du corps diplomatique arabe accrédité à Addis-Abeba, le rôle de la Ligue des Etats arabes s'est imposé à de nombreux événements arabes et régionaux, où l’Organisation a relevé les défis auxquels les pays arabes sont confrontés sur le plan interne et externe avec une perspective tournée vers l’avenir. "La Ligue des Etats arabes restera un acteur important dans l’identification de solutions efficaces aux défis qui préoccupent les Etats arabes membres en particulier, et leur entourage en général", a-t-elle affirmé, ajoutant que la ligue apporte une contribution de taille, avec d'autres organisations internationales, à la résolution des défis auxquels le monde contemporain est confronté. Rappelant que l’organisation se composait seulement de sept pays arabes dans les années quarante du siècle écoulée, elle a fait observer que l'adhésion à la Ligue arabe s'est étendue, au fil des années, pour inclure de nouveaux membres. "Aujourd’hui, vingt-deux pays arabes font partie de notre organisation régionale. Le bloc regroupe toutes les composantes du corps arabe", a-t-elle relevé.