Neymar rejoue avant l'annonce de la liste d'Ancelotti

25/05/2025

Absent depuis cinq semaines sur blessure, Neymar a fait son retour sur les terrains jeudi sans pouvoir empêcher l'élimination de Santos en Coupe du Brésil, quelques jours avant la première liste du nouveau patron de la Seleçao, l'Italien Carlo Ancelotti.



Le joueur de 33 ans est entré en jeu à la 66e minute du match opposant le "Peixe" au Club Regatas Brasil, formation de deuxième division, au stade Rei Pele de Maceio (nord-est).



La présence de "Ney" sur le terrain, par ses passes précises pour ses coéquipiers, a redonné de l'allant à l'attaque de Santos, mais n'a pas permis de faire évoluer le score de 0-0 après 90 minutes, après un match nul 1-1 à l'aller.



La rencontre, comptant pour le troisième tour de la Copa do Brasil, s'est achevée aux tirs au but, le CRB s'imposant 5-4 dans cet exercice.



Neymar a inscrit son pénalty lors de la séance de tirs au but. "Je sais qu'avec moi sur le terrain la situation est différente (...) Je sais que je peux aider mes coéquipiers", a déclaré le N.10 après le match.



L'ancien attaquant du Barça et du PSG n'a pas joué depuis le 16 avril, quand il avait dû être remplacé avant la mi-temps en raison d'une blessure à la cuisse, lors d'un match de championnat brésilien contre Atlético Mineiro.



De retour à Santos, son club formateur, en février, il n'a disputé que neuf rencontres en trois mois, marquant trois buts et distribuant trois passes décisives.



Avec son club précédent, Al-Hilal, en Arabie Saoudite, Neymar n'avait joué que sept matches en 17 mois, en raison notamment d'une grave blessure au genou qui l'a maintenu plus d'un an éloigné des terrains.



Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao, avec 79 réalisations, il pourrait être appelé lundi par le nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti, pour les matches de qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Equateur et le Paraguay, les 5 et 10 juin.