Neymar, parti pour rester ?

02/09/2019 Libé

La fin du feuilleton ? Neymar, l'attaquant vedette du PSG, aurait renoncé à son transfert au FC Barcelone, affirment samedi soir L'Equipe et la presse espagnole, alors que le mercato s'achève officiellement lundi. "L'entourage de l'attaquant du PSG a informé les deux clubs de sa décision de terminer la saison actuelle à Paris", écrit le quotidien sportif français L'Equipe sur son site Internet. "Constatant l'incapacité de finaliser un retour au FC Barcelone malgré des négociations à rallonge, Neymar a annoncé à ses proches, ce samedi soir, sa décision de stopper les discussions", ajoute le quotidien sportif. "L'entourage de Neymar l'admet: c'est fini", assurait Mundo Deportivo un peu plus tôt, en Espagne.

La "telenovela" Neymar a tenu en haleine la planète foot tout l'été. Vendredi soir, le directeur sportif du PSG Leonardo expliquait qu'il n'y avait "pas d'accord. Ça dépend de Barcelone", en indiquant que la seule offre écrite des Catalans, soumise mardi, ne répondait pas aux exigences parisiennes. Il pointait aussi du doigt une relation "compliquée" avec le joueur brésilien ces dernières semaines. Car "Ney" voulait à tout prix s'en aller. Selon le quotidien espagnol Sport, il aurait même proposé pendant les négociations de mettre la main à la poche (20 millions d'euros...) pour partir. Et il n'a pas franchement essayé de conserver de bonnes relations avec les supporters parisiens. L'attaquant de 27 ans avait fait fort dans ses déclarations en affirmant mi-juillet qu'un des meilleurs souvenirs de sa carrière restait la "remontada" du Barça contre le PSG, son employeur actuel... "Quand nous avons marqué le sixième but, je n'avais jamais ressenti ça avant... C'était incroyable!". S'il reste bel et bien, la tâche s'annonce difficile pour regagner la confiance des supporters, froissés voire exaspérés par ce que beaucoup considèrent comme des caprices de star. Début août, lors du match de reprise contre Nîmes, les Ultras parisiens avaient lancé des messages sans équivoque et insultants à l'égard de leur ex-coqueluche: "Casse-toi!" et "Fils de pute". "Certes c'est une star, mais avec une mentalité pareille, autant ne pas garder un joueur comme ça", disait alors à l'AFP un membre du PSG Fan Club Normandie. "Quand on voit un joueur comme ça qui s'en fout de nous, qui ne vient pas nous voir à la fin du match, ça nous frustre, c'est irrespectueux, ça ne nous donne pas envie de l'aimer". Depuis son arrivée en provenance du Barça contre 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire - il n'a disputé que 58 matches pour 51 buts et laisse un grand sentiment d'inachevé dans la capitale, qui a échoué loin de ses immenses objectifs. Les deux Ligue 1 gagnées sont bien loin de faire oublier les piteuses éliminations en 8es de la Ligue des champions, par le Real Madrid en 2018 puis Manchester United en 2019. "Ney" a manqué les deux rendez-vous, à chaque fois pour une grave blessure au pied droit et a raté l'occasion d'écrire son histoire avec le PSG. A moins d'un nouveau rebondissement, il a donc l'occasion de renouer le fil, une mission

délicate...

Infos