Neymar, le grand absent

Le Brésil dévoile la liste des joueurs convoqués pour le match amical contre le Maroc

06/03/2023

L'entraîneur par intérim de la sélection brésilienne, Ramon Menezes, a dévoilé, vendredi, la liste des 23 joueurs convoqués pour le match amical, le 25 courant, contre le Maroc, marquée par l'absence de Neymar et la première convocation de Vítor Roque.



Vitor Roque et Andrey Santos, stars de l’équipe nationale des moins de 20 ans, accompagneront d'autres valeurs sûres telles que Vinícius Júnior, Rodrygo, Casemiro et Militão.



Neymar manquera le match amical en raison d'une blessure, bien que l'entraîneur ait précisé que les portes de l'équipe nationale continuaient d'être ouvertes, à "tous" ceux qui ont participé à la Coupe du monde" 2022 au Qatar.



La liste est également marquée par l’absence Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, ou encore le gardien Alisson, ainsi que par la convocation de neuf joueurs pour la première fois, majoritairement de jeunes révélations.



Parmi eux il y a Vítor Roque et Andrey Santos, qui ont terminé en tête du classement des buteurs lors de la dernière Copa America des moins de 20 ans, remportée par le Brésil, avec six buts chacun.



Par rapport à la formation qui a disputé la Coupe du monde au Qatar, au cours de laquelle le Brésil a été éliminé en quart de finale, seuls onze joueurs ont été retenus.



Menezes, qui a été couronné le mois dernier champion d'Amérique du Sud avec la Seleçao des moins de 20 ans après plusieurs années de vaches maigres, a précisé qu'il avait inclus plusieurs joueurs de l'équipe de jeunes car il les connaît bien et sait qu'ils sont prêts à défendre les couleurs nationales.



Le match amical face au Maroc à Tanger sera le premier match du Brésil depuis que la Canarinha a été éliminée en décembre dernier de la Coupe du monde, après avoir perdu aux tirs au but en quart de finale contre la Croatie. Après cette contre-performance, Adenor Leonardo Bacchi "Tite" a démissionné de son poste d’entraîneur.



Menezes était la solution provisoire étant donné le retard de la Fédération brésilienne à trouver un remplaçant pour Tite.



L'entraîneur a souligné que le Maroc était l'un des demi-finalistes de la Coupe du monde au Qatar et est donc un adversaire de taille pour la sélection brésilienne.

Liste des joueurs convoqués:

- Gardiens : Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico Paranaense/Brésil) et Weverton (Palmeiras/Brésil).

- Défenseurs : Arthur (América Mineiro/Brésil), Emerson Royal (Tottemham), Alex Telles (Séville), Renan Lodi (Nottingham Forest), Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) et Robert Renan (Zénith/Russie).

- Milieux de terrain : André (Fluminense/Brésil), Andrey Santos (Vasco da Gama/Brésil), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) et Raphael Veiga (Palmeiras).

- Attaquants : Antony (Manchester United), Richarlison (Tottemham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinicius Júnior (Real Madrid) et Vitor Roque (Athletico Paranaense/Brésil).