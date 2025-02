Neymar de retour avec Santos

Anniversaire, numéro "10" et match nul

07/02/2025

C'est par un mercredi 5 février chaud et humide, jour de son 33e anniversaire, que Neymar est revenu jouer pour le club où tout a commencé. Portant pour la première fois le numéro "10" immortalisé par Pelé, la star brésilienne a fait son grand retour au Santos... avec un match nul.



Le stade Vila Belmiro, niché dans un quartier résidentiel de la ville portuaire de Santos, près de Sao Paulo, a réservé un accueil chaleureux au fils prodige dès son entrée sur la pelouse pour l'échauffement: les supporters ont scandé son nom et lui ont chanté un "joyeux anniversaire", près de 12 ans après son départ.



Et l'idole des foules, qui a débuté sur le banc des remplaçants pour le match contre Botafogo de Riberao Preto (Botafogo-SP) dans le cadre de la septième journée du championnat paulista, a réagi en remerciant le ciel et en levant les mains.



Le résultat du match (1-1) était presque anecdotique, car les 15.377 spectateurs qui ont presque rempli la petite mais emblématique enceinte sportive étaient venus célébrer les retrouvailles de l'attaquant avec son pays.

Neymar a signé vendredi un contrat de six mois avec son club formateur, dans lequel il fait son retour après un passage décevant en Arabie Saoudite.



L'attaquant Tiquinho Soares a ouvert le score pour Santos sur penalty (38e), mais Alexandre de Jesus a égalisé de la tête (67e) et a provoqué l'équipe locale en célébrant avec le geste commémoratif de la star de la soirée.

"Ney" est entré en jeu au début de la seconde mi-temps (46e) pour remplacer le jeune Gabriel Bontempo.



Le milieu de terrain Diego Pituca, autre icône locale, lui a remis le brassard de capitaine et les supporters ont pu acclamer l'entrée en jeu de leur idole.



"J'aime Santos et je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti aujourd'hui", a déclaré la star. "J'ai besoin de minutes, de matchs, je ne suis pas à 100%. Dans quatre ou cinq matches, je serai meilleur", a ajouté Neymar, qui n'avait plus porté le maillot du "Peixe", où Pelé a joué la majeure partie de sa carrière (1956-1974), depuis le 26 mai 2013.



Quelques jours plus tard, la coqueluche des supporters traversait l'Atlantique pour revêtir le maillot du FC Barcelone. En 2017, il partait pour le PSG où il jouera six années avant de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal en août 2023 pour quelque 100 millions d'euros par saison.

Mais sa rupture du ligament croisé du genou gauche, lors d'un match avec le Brésil deux mois après son arrivée à Riyad, l'a tenu écarté des terrains pendant un an.



Revenu sur les terrains en octobre 2024, de nouveaux pépins physiques ne lui ont permis de jouer qu'un peu plus de quarante minutes en deux matches.

Al-Hilal avait annoncé fin janvier avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant la voie à son retour dans le championnat brésilien.