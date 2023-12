Nexans : signature de deux protocoles d'accord pour créer une nouvelle usine de câbles au Maroc

Ce projet permettra la création de plus de 200 emplois directs et des standards d'excellence

Le Maroc et le groupe Nexans ont signé, jeudi à Rabat, deux accords visant à créer une troisième usine de câbles d'énergie de moyenne-tension dans le Royaume.



Signés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la transition énergétique et du développement durable, le ministère de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ces accords portent sur un projet d'investissement d'un montant total de 100 millions d'euros (M€) à horizon 2026.



Ce projet, qui s'inscrit dans la cadre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, renforcera l'engagement du Maroc en faveur de la transition énergétique dans le Royaume et sur le continent Africain, rapporte la MAP.



Il permettra la création de plus de 200 emplois directs et des standards d'excellence, notamment en matière de digitalisation 4.0 et d'innovation de pointe pour des ressources énergétiques durables et une livraison de câbles en Afrique.



Aussi, ce projet confirme le positionnement du Maroc comme un des leaders régionaux et continentaux dans le déploiement d'infrastructures énergétiques de source renouvelable et contribuera à renforcer davantage le développement de la chaine de valeur de l'industrie des énergies renouvelables.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que "cette 3ème usine du groupe Nexans au Maroc atteste de la confiance renouvelée des acteurs de renom en notre potentiel et nos atouts industriels et confirme l'attractivité et la compétitivité de la plateforme industrielle marocaine".



Ce projet témoigne aussi d'un engagement fort envers l'électrification durable du Royaume, l'excellence technologique et le renforcement de l'intégration industrielle locale et ce, "en application des Hautes Orientations Royales, qui visent à entamer une nouvelle ère industrielle faisant du développement des talents, de la montée en gamme, de l'innovation et de l'accélération de la transition durable des priorités stratégiques", a-t-il ajouté.



De son côté, Christopher Guérin, CEO Nexans a tenu à féliciter l'exemplarité du Maroc qui n'a de cesse de rendre possible une électrification durable bénéfique à tous, se réjouissant de cette nouvelle étape qui vient conforter l'implantation de son groupe dans le Royaume depuis plus de 75 ans, aux côtés des usines de Mohammedia et Casablanca.



Selon lui, ce projet, associant acteurs publics et privés, permettra, dès son absolu démarrage, de réunir engagements écologique et humain, libérant un potentiel économique important pour l'ensemble du continent africain.



Ont également pris part à la cérémonie de signature de ces deux accords, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi et le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki.



Avec près de 28.000 personnes dans 42 pays, Nexans a généré, en 2022, 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est l'un des leaders dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité (Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions).