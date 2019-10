News

02/10/2019

Nucléaire



La Corée du Nord a annoncé mardi qu'elle tiendrait samedi des discussions de travail sur le nucléaire avec les Etats-Unis, relançant les efforts diplomatiques huit mois après l'échec du sommet de Hanoï.

Les deux parties ont accepté d'avoir des "contacts préliminaires" le 4 octobre et des discussions de travail le lendemain, a annoncé le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui dans un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA.



Attaque



Au moins onze policiers afghans ont été tués et plus d'une dizaine capturés mardi lors d'un assaut des talibans dans une province du nord-est, ont indiqué des responsables.

Une colonne de 400 combattants à moto a attaqué tôt le matin le quartier général de la police du district de Shortepa, dans la province de Balkh, selon le porte-parole du gouvernement provincial Munir Farhad, ce qui a entraîné de longs échanges de tirs.

"Onze policiers ont été tués dans l'attaque. Les talibans ont aussi souffert de grosses pertes", a-t-il dit à l'AFP.

Treize policiers ont été capturés par les insurgés, qui ont mis le feu au quartier général en partant, selon le chef du district de Shortepa, Karim Khan.

Les talibans ont revendiqué l'attaque dans un communiqué, en affirmant que leurs combattants ont pris le contrôle du district.

L'attaque survient quelques jours après le premier tour de l'élection présidentielle afghane, qui s'est tenue sans gros incidents, mais avec de multiples petites attaques de talibans, notamment contre des bureaux de vote.

Les autorités afghanes ont félicité les forces de l'ordre pour avoir selon elles évité des opérations d'envergure des insurgés.