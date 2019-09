News

19/09/2019

Brexit



Les députés européens ont, à une très large majorité, exigé mercredi "des raisons et un objectif valables" pour accepter un éventuel report de la date limite du Brexit, prévue pour l'instant le 31 octobre.

Dans un texte adopté par 544 voix (126 voix contre, 38 abstentions), le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg a arrêté sa position sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour la première fois depuis le début de la nouvelle législature issue des élections européennes de mai. Le Parlement à Londres a adopté une loi début septembre obligeant le gouvernement britannique à demander une prolongation du délai du Brexit pour éviter un divorce brutal sans accord, ce que pour l'heure le Premier ministre Boris Johnson refuse de faire.

De son côté, le Parlement européen ne compte appuyer une prolongation de ce délai que "s'il existe pour cela des raisons et un objectif valables (éviter une sortie sans accord, organiser des élections générales ou un référendum, révoquer l'article 50 ou approuver un accord de retrait)".



Crash



Des familles de victimes de l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines demandent à Boeing et au régulateur aérien américain de leur fournir des documents sur la décision de ne pas clouer au sol les 737 MAX après une première tragédie survenue cinq mois plus tôt.

L'accident du vol de Lion Air, en octobre 2018, avait entraîné la mort de 189 personnes. Les 157 passagers et membres d'équipage d'Ethiopian ont aussi péri. "Les décisions de laisser ces avions continuer à voler sont la clé", a affirmé mardi Robert Clifford, dont le cabinet d'avocats basé à Chicago représente des familles de victimes d'Ethiopian Airlines.

"Boeing doit fournir les documents liés à la conception et au développement du 737 MAX, particulièrement sur ce qu'il savait après l'accident de Lion Air du 29 octobre en mer de Java et sur celui d'Ethiopian le 10 mars", a demandé le conseil dans un communiqué.