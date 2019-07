News

11/07/2019

Affrontements



Au moins 24 personnes ont été tuées, dont des enfants et des femmes enceintes, dans un accès de violences tribales survenues au coeur d'une zone de non droit de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier ministre promettant mercredi de rendre rapidement justice aux victimes.

D'après les autorités locales, les meurtres ont été perpétrés sur trois jours dans la province de Hela, région escarpée de l'ouest du pays, par des tribus rivales qui se disputent apparemment le contrôle de l'or enfoui dans ces terres riches en matières premières.

Les tribus des Hautes-Terres se livrent bataille depuis des siècles mais les affrontements sont devenus plus meurtriers avec l'afflux d'armes automatiques.

L'administrateur de la province de Hela, William Bando, a dit redouter un bilan supérieur.

"Nous attendons toujours les informations du jour de nos responsables sur place", a précisé à l'AFP M. Bando, qui demande des renforts de 100 policiers pour épauler une quarantaine d'hommes sur le terrain.



Condamnation



Un demandeur d'asile irakien débouté a été condamné mercredi en Allemagne à la prison à perpétuité pour le meurtre et le viol d'une adolescente, une affaire, suivie d'une traque rocambolesque, qui a nourri le discours anti-migrants.

Ali Bashar, un Irakien de 22 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué et violé Susanna Feldmann, 14 ans, le 23 mai 2018 à Wiesbaden.

La Cour de Wiesbaden, qui a suivi les réquisitions du parquet, l'a également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans en raison de la "gravité particulière" de son crime.

Le juge Jürgen Bonk a estimé qu'Ali Bashar, qui a présenté par deux fois ses excuses à la famille de la jeune fille, n'avait "pas exprimé de regrets sincères" et commis son crime de "sang froid".