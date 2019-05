News

02/05/2019

Réfugiés



Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a indiqué mardi craindre un nouvel afflux de réfugiés en provenance de Libye, comme en 2011, à l'issue d'un entretien avec son homologue italien Giuseppe Conte qui a appelé à une "solution politique" au conflit libyen.

"Nous craignons que l'expérience de 2011, avec l'arrivée de réfugiés en Tunisie, se renouvelle", a souligné M. Chahed lors d'une conférence de presse conjointe, à l'occasion d'un sommet inédit en présence des principaux membres du gouvernement italien.

"On craint aussi le terrorisme", a-t-il dit. La Tunisie, où la situation sécuritaire s'est nettement améliorée ces dernières années, reste sous état d'urgence depuis une série d'attaques en 2015 contre les forces de sécurité et les touristes, en partie organisées depuis la Libye.

La Tunisie a déployé des renforts et renforcé les contrôles à sa frontière avec la Libye dès le début le 4 avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar.



Pourparlers



Chine et Etats-Unis ont achevé mercredi à Pékin une nouvelle session de négociations concernant leurs différends commerciaux, des réunions qualifiées de "fructueuses" par les Américains, avant de nouvelles discussions à Washington la semaine prochaine.

A la sortie des pourparlers, le chef des négociateurs chinois, le vice-Premier ministre Liu He, est apparu vers 15H20 (07H20 GMT) à la résidence diplomatique de Diaoyutai, un parc arboré de la capitale chinoise.

Il a été rejoint peu après par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer pour une photo de groupe devant 12 drapeaux en toile de fond -- six chinois et six américains. Aucun n'a souhaité s'étendre sur le résultat des discussions. Steven Mnuchin a toutefois brièvement indiqué sur Twitter avoir eu des réunions "fructueuses" avec la partie chinoise.