News

16/03/2019

Syrie



Plus de 370.000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre en Syrie qui est entrée vendredi dans sa neuvième année, selon un bilan dévoilé par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Parmi elles, on compte 112.623 civils, dont plus de 21.000 enfants et 13.000 femmes, selon cette ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources à travers le pays en guerre.

Déclenché avec la répression sanglante par le régime de manifestations prodémocratie pacifiques, le conflit en Syrie s'est transformé au fil des ans en guerre complexe, impliquant groupes rebelles, mouvements jihadistes et puissances étrangères sur un territoire de plus en plus morcelé.



Corée du Nord



Pyongyang envisage de suspendre ses discussions sur le nucléaire avec Washington après l'échec du deuxième sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump à Hanoï fin février, selon la vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréenne citée vendredi par l'agence russe TASS.

"Nous n'avons aucune intention de céder aux demandes des Etats-Unis d'aucune manière, et ne sommes pas non plus disposés à nous engager dans des négociations de ce type", a déclaré à la presse à Pyongyang la responsable, Choe Son Hui, selon l'agence de presse russe.