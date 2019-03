News

14/03/2019

Rencontre



Hassan Rohani a rencontré mercredi le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité de la majorité des chiites d'Irak, une première pour un président iranien, l'influent dignitaire irakien ayant refusé de rencontrer son prédécesseur.

L'appel du grand ayatollah Sistani à combattre les jihadistes en 2014 en Irak avait donné naissance au Hachd al-Chaabi, des unités paramilitaires rassemblant des civils ayant pris les armes mais aussi et surtout des milices chiites financées et armées par l'Iran.

Depuis, ces forces ont été placées sous la coupe des troupes régulières et plusieurs de leurs anciens combattants pro-Iran sont entrés au Parlement. Le grand ayatollah Sistani, lui, passe pour refuser toute ingérence étrangère.

L'Iran et l'Irak se sont livré une guerre meurtrière (1980-1988) mais leurs relations se sont largement développées à la chute de Saddam Hussein en 2003.



Inondations



Les pluies torrentielles qui ont noyé le Mozambique ont fait plus de 60 morts et des milliers de déplacés, selon un nouveau bilan des autorités locales, qui ont placé le pays en état d'alerte en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idai.

Au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord et des milliers de personnes déplacées, a indiqué mardi soir la porte-parole du gouvernement Ana Comoana à l'issue d'un conseil des ministres.

Un précédent bilan faisant état d'au moins 10 morts.

Près de 6.000 habitations ont été détruites, plus de 140.000 personnes sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes inondées, a ajouté Mme Comonoa.

"Le gouvernement a placé le pays en alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai, qui devrait atteindre le pays jeudi ou vendredi", a également indiqué la porte-parole.