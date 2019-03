News

11/03/2019 Libé

Attentat



Sept membres des forces armées nigériennes ont péri dans une attaque du groupe jihadiste nigérian Boko dans le sud-est du Niger, a annoncé samedi soir le ministère de la Défense, affirmant que "38 terroristes" ont été tués.

"Les Forces armées engagées dans la région du Lac Tchad ont énergiquement repoussé une attaque du groupe terroriste Boko Haram aux alentours de la localité de Gueskérou" vendredi, selon un communiqué du ministère lu samedi soir à la télévision d'Etat.

Le "bilan provisoire" fait état de "sept morts et quelques blessés" parmi les forces armées et "38 terroristes tués" et "un fait prisonnier", selon le communiqué. Ce bilan n'a pu être confirmé de source indépendante dans l'immédiat.

"Cinq véhicules" des assaillants ont été "détruits" et "une importante quantité d'armes (quatre fusils AK47, 8 mitrailleuses, deux lances-roquettes RPG, des munitions de tous calibres) ont été récupérés", selon le ministère, qui précise que "les opérations de ratissage se poursuivent".

Gueskérou est une commune située au nord-est de la ville de Diffa, et quasiment sur la frontière avec le Nigeria.



Crash



Au moins douze personnes sont mortes samedi dans le crash d'un DC3 assurant une desserte régionale dans le centre de la Colombie, ont annoncé la Sécurité civile et l'Aviation civile.

"Nous regrettons l'accident de l'avion qui effectuait la liaison entre San José del Guaviare et Villavicencio. 12 personnes décédées", a écrit la Sécurité civile sur son compte Twitter @DefensaCivilCo.

L'appareil, qui appartenait à la compagnie régionale Laser, a lancé un appel de détresse à 10H40 locales (15H40 GMT), selon un communiqué de l'Aviation civile. La carcasse du DC3 a été retrouvée à proximité de Villavicencio.

"Malheureusement, selon les éléments fournis par les services de secours arrivés sur place, il n'y a pas de survivants", a ajouté l'Aviation civile qui cherche à "préciser le nombre et l'identité des passagers".

Les causes de l'accident ne sont pas connues pour le moment. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur place.

Le Douglas DC3 est un bi-moteur de fabrication américaine avec une capacité maximum de 30 passagers.