News

20/02/2019

Turquie



Les autorités turques ont émis mardi des mandats d'arrêt contre 324 personnes soupçonnées de liens avec le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'être derrière le putsch manqué de juillet 2016, ont rapporté des médias turcs.

Ces mandats ont été émis par des procureurs dans différentes provinces, notamment Istanbul, Ankara et Izmir, dans le cadre d'enquêtes sur les réseaux gulénistes. Le bureau du procureur d'Ankara a ainsi annoncé dans la matinée l'interpellation de 30 personnes sur 89 dont il avait requis l'arrestation.

Par ailleurs, des mandats d'arrêt ont été émis contre 182 personnes dans 42 provinces par les autorités d'Izmir (ouest), d'après l'agence de presse privée DHA.

L'agence étatique Anadolu rapportait également que le procureur d'Istanbul avait émis des mandats d'arrêt contre 53 soldats d'active.

Les purges lancées après le putsch manqué du 15 juillet 2016 se poursuivent à un rythme soutenu, avec des dizaines, voire des centaines d'arrestations hebdomadaires.



Egypte



Trois policiers ont été tués lundi soir au Caire dans l'explosion d'un engin pendant qu'ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée, selon un nouveau bilan communiqué mardi par des sources de sécurité et médicale.

Un premier bilan avait fait état dans la nuit de deux policiers tués. Mardi matin, deux sources de sécurité et une source médicale ont indiqué à l'AFP qu'un troisième policier avait succombé à ses blessures.

L'explosion, survenue non loin de la mosquée Al-Azhar dans le centre de la capitale égyptienne, a également fait plusieurs blessés et provoqué la mort du suspect pris en chasse, selon le ministère de l'Intérieur.

"Alors que des membres des forces de sécurité encerclaient l'homme et étaient sur le point de l'arrêter et de le contrôler, un engin explosif en sa possession s'est déclenché", a expliqué le ministère dans un communiqué diffusé dans la nuit.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux mardi matin, on peut voir des policiers rattraper un homme à vélo puis une explosion.

Les faits se sont déroulés alors que les policiers étaient à la recherche de l'auteur d'une tentative d'attentat à l'explosif près de la mosquée de Guizeh, à l'ouest du Caire, vendredi. L'engin avait finalement été désactivé par les policiers, selon le ministère.

L'Egypte est en proie à une vague d'attaques de groupes extrémistes depuis que les militaires ont démis en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi.

Les attaques se sont principalement concentrées dans la péninsule du Sinaï (nord-est), mais touchent aussi le reste du pays.

En décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh.

Samedi, 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans le Sinaï, où l'armée égyptienne a lancé l'année dernière une offensive pour déloger le groupe jihadiste Etat islamique (EI) et "nettoyer" son territoire du "terrorisme".

L'explosion de lundi a eu lieu dans un quartier touristique du Caire, au moment où l'industrie du tourisme, affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011, tente de reprendre des couleurs.

"La devanture de ma boutique et les fenêtres ont été détruites", a dit à l'AFP Kareem Sayed Awad, un barbier. "Mais ce n'est pas que ça: des gens sont morts. Il s'agit d'une zone touristique et de pareils incidents l'affectent", a-t-il déploré.