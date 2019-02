News

05/02/2019

Immigration



Les Etats-Unis vont envoyer 3.750 soldats de plus à la frontière avec le Mexique pour combattre l'immigration clandestine, a annoncé dimanche le Pentagone.

"Le département de la Défense déploiera environ 3.750 hommes de plus pour apporter le soutien supplémentaire aux gardes-frontières à la frontière sud-ouest qu'avait approuvé le secrétaire à la Défense par intérim [Patrick] Shanahan le 11 janvier", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ce déploiement est prévu pour trois mois. Durant cette période, "nous continuerons à évaluer la composition des forces nécessaires pour remplir la mission de protection et de sécurisation de la frontière sud", a ajouté le Pentagone.

Le président Donald Trump a donné jusqu'au 15 février au Congrès pour se mettre d'accord sur le financement d'un mur anti-immigration qu'il veut faire ériger à cette frontière.

D'après lui, les portions de ce mur déjà bâties doivent être prolongées pour arrêter ce qu'il décrit comme une invasion de criminels venus d'Amérique latine.



Naufrage



Vingt-huit Haïtiens ont été retrouvés noyés suite au naufrage de leur embarcation au large des Bahamas, a indiqué dimanche la marine de cet archipel des Caraïbes.

"Quinze corps ont été retrouvés dimanche dans l'embarcation submergée" en plus de "13 corps sans vie" déjà retrouvés samedi, a déclaré la marine des Bahamas, alors que le naufrage a eu lieu à une dizaine de kilomètres de la ville de Marsh Harbour dans le nord des Bahamas.

Dix-sept personnes ont également été retrouvées saines et sauves après ce naufrage au large des îles Abacos, un des plus grands territoires de l'archipel des Bahamas.

L'ambassade américaine en Haïti a confirmé le bilan humain, rappelant dans un message posté sur Twitter que "les opérations d'immigration clandestines sont dangereuses et finissent souvent de manière tragique".

Les opérations de recherche, menées par les autorités locales, ont commencé samedi.

L'embarcation a été repérée par un avion des garde-côtes américains.