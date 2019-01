News

25/01/2019

Justice



La justice israélienne a inculpé jeudi un adolescent juif d'homicide pour la mort d'une Palestinienne décédée en octobre après avoir été blessée par des jets de pierre sur la voiture dans laquelle elle se trouvait en Cisjordanie occupée.

"Le procureur a déposé un acte d'inculpation contre un garçon de 16 ans (...) pour homicide" avec les circonstances aggravantes du caractère "terroriste" des actes, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

Selon l'acte d'inculpation, le suspect, accompagné d'autres élèves d'une école religieuse située dans une colonie juive proche de Naplouse, en Cisjordanie occupée, se tenait sur une colline proche de la route 60, le 12 octobre dernier.

Il était mû "par des convictions idéologiques racistes et hostiles aux Arabes où qu'ils soient", dit le communiqué citant l'acte d'inculpation.

L'adolescent est soupçonné d'avoir jeté une pierre de près de deux kilos sur le pare-brise d'une voiture circulant en contrebas sur une route au sud de Naplouse.



Libération



Les Etats-Unis ont relâché une journaliste iranienne après 10 jours de détention, a annoncé la chaîne d'Etat Press TV pour laquelle elle travaille.

"Le gouvernement américain a relâché sans charges la présentatrice de Press TV Marzieh Hachemi détenue de manière illégale pendant 10 jours", a indiqué mercredi soir tard la chaîne de langue anglaise sur son site Internet. La journaliste américano-iranienne a été arrêtée le 13 janvier à l'aéroport St Louis Lambert au Missouri, selon des proches cités par Press TV.

Née aux Etats-Unis sous le nom de Melanie Franklin avant sa conversion à l'islam et son mariage avec un Iranien, Mme Hachemi revient régulièrement dans son pays de naissance pour rendre visite à sa famille. Installée en Iran, où elle est depuis 25 ans l'un des visages les plus connus de Press TV, elle a été arrêtée alors qu'elle effectuait une de ces visites à un frère malade, selon les proches cités par la chaîne.

Press TV a publié mercredi sur son site Internet un message audio de Mme Hachemi dans lequel elle dit qu'elle vient d'être libérée et elle remercie proches et amis pour leur soutien.