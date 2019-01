News

21/01/2019

Incendie



Deux personnes sont mortes dans un important incendie qui s'est déclenché dimanche matin dans un bâtiment hébergeant des travailleurs saisonniers à Courchevel, une station chic des Alpes française, selon un bilan officiel.

Les deux corps, dont les identités n'ont pas pu être précisées dans l'immédiat, ont été retrouvés par les pompiers sous les décombres du bâtiment.

Les autorités ont également fait état de quatre blessés graves et dix blessés légers.

L'incendie s'est déclaré au troisième et dernier étage du bâtiment où logeaient des saisonniers, dont des étrangers.

La cause de l'incendie, qui était maîtrisé vers 8H30, n'était pas connue dans l'immédiat. 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Les occupants du bâtiment, soit soixante personnes, avaient été évacués au petit matin et regroupés dans une salle communale.



Yémen



Cinq démineurs ont été tués lors d'une explosion accidentelle dimanche dans la province de Marib (centre du Yémen), selon des sources sécuritaire et médicale.

Parlant sous le couvert de l'anonymat, un responsable de la sécurité a déclaré à l'AFP que les victimes travaillaient pour le projet de déminage Masam, lancé en juin par l'Arabie saoudite et affilié au King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre.

L'explosion s'est produite lors d'un transfert de mines terrestres qui devaient être détruites, a-t-il ajouté.

Les corps de cinq personnes ont été transportés à l'hôpital, a déclaré un médecin à l'AFP, ajoutant qu'un certain nombre d'autres ont été blessées lors de l'explosion.

L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante si les démineurs tués étaient des étrangers.

De nombreuses régions du Yémen, théâtre d'un conflit depuis quatre ans, sont truffées de mines terrestres.

La guerre oppose des forces progouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite à des rebelles Houthis appuyés par l'Iran et qui sont accusés de recourir massivement aux mines.