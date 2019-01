News

09/01/2019

Le procès de 28 personnes soupçonnées d'implication dans l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie s'est ouvert mardi, plus de deux ans après ce meurtre derrière lequel Ankara voit la main de sa bête noire, le prédicateur Fethullah Gülen. L'ambassadeur Andreï Karlov a été tué le 19 décembre 2016 par un policier turc, en congé ce jour-là, lors du vernissage d'une exposition dans le centre-ville de la capitale turque.

Le meurtrier, Mevlüt Mert Altintas, avait affirmé avoir agi pour venger Alep, la grande ville du nord de la Syrie alors en passe d'être entièrement reprise par le régime syrien avec l'appui de Moscou.

L'auteur de ce meurtre dont les images prises en direct ont fait le tour du monde a été abattu au cours d'une fusillade avec des policiers sur le lieu de l'assassinat.

Mais la Turquie a très vite désigné comme responsable le réseau de Fethullah Gülen, qualifié de "groupe terroriste" par les autorités turques qui lui imputent le putsch manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016.



Incendie



Un pétrolier était en flammes mardi dans les eaux de Hong Kong, a annoncé la police, qui a fait état d'un mort dans cet accident.

Vingt-et-une personnes ont pu être secourues après être tombées à l'eau ou s'y être jetées, a précisé un porte-parole de la police de l'ex-colonie britannique. Plusieurs personnes souffrent de brûlures.

On ignore s'il y a des disparus.

La police de Hong Kong a diffusé une photo du pétrolier en flammes, qui gîte dangereusement et d'où émane une épaisse colonne de fumée noire.

La police a indiqué avoir reçu en fin de matinée des informations sur l'explosion d'un pétrolier au sud de l'île de Lamma, elle-même située au sud-ouest de l'île de Hong Kong.

"J'ai entendu plusieurs bruits d'explosion et de grondement, comme si quelqu'un avec de grosses mains frappait ma porte vitrée", a déclaré un habitant du village de Mo Tat, qui s'est présenté sous le nom de Shu.

Il a fait état d'une petite explosion 10 secondes plus tard.