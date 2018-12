News

22/12/2018

Arrestation



Le jihadiste français Peter Cherif, proche des frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, a été arrêté le 16 décembre à Djibouti, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier, confirmant une information de Marianne.

Cet homme, aussi connu sous le pseudonyme d'Abou Hamza, a été placé en garde à vue, a-t-on précisé de même source, dans l'attente d'un transfert vers la France.

Le nom de Peter Cherif, ancien de la filière jihadiste dite des "Buttes-Chaumont" à Paris, est apparu dans l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo pour avoir entretenu des échanges réguliers avec les frères Saïd et Cherif Kouachi. Les deux frères, islamistes radicaux, avaient tué 12 personnes dans l'attaque contre le journal satirique le 7 janvier 2015 à Paris, avant d'être abattus quelques jours plus tard.



Enquête



L'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a demandé à l'ONU d'enquêter sur des cargaisons d'armes en provenance "de Turquie" saisies dans un port du pays, selon un communiqué diffusé jeudi.

Les services de douane libyens basés à Tripoli ont fait état jeudi dans un communiqué de la saisie de deux conteneurs d'armes dans le port d'Al-Khoms (ouest), sans donner plus de détails sur le contenu des cargaisons ou la date de la saisie.

Interrogé par l'AFP, un membre du conseil municipal d'Al-Khoms (120 km à l'est de Tripoli), Mohamad al-Akhdhar, a indiqué jeudi que des armes et des munitions "provenant de Turquie" avaient été saisies cette semaine.

Les conteneurs étaient censés contenir des matériaux de construction selon la déclaration fournie aux autorités portuaires, a précisé M. Akhdhar. Dans un communiqué diffusé jeudi, le commandement général de l'Armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée et dirigée par le maréchal Haftar, a appelé les Nation unies à "ouvrir immédiatement une enquête" au sujet des cargaisons saisies.