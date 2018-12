News

19/12/2018

Gilets jaunes



La barrière de péage de Bandol, sur l'autoroute A50, a été incendiée au cours de la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de Vinci Autoroutes, dont les installations ont déjà été visées plusieurs fois en marge du mouvement des "gilets jaunes".

Dix-sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour cet incendie volontaire qui a détruit "deux à trois cabines" de péage, a précisé une source policière à l'AFP. L'autoroute, qui relie Marseille à Toulon, a été fermée dans les deux sens à la suite de ce sinistre, avec une sortie obligatoire à La Cadière-d'Azur ou La Seyne-sur-Mer, selon Vinci Autoroutes.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 22H30 et a été maîtrisé environ deux heures plus tard est le dernier en date sur le réseau autoroutier, touché par de nombreuses occupations et dégradations depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".



Shebab



L'armée américaine a annoncé lundi avoir tué 62 islamistes shebab lors de six frappes menées au cours du week-end en Somalie, alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s'accélère.

Quatre frappes ont été menées samedi dans la région de Gandarshe, dans le sud de la Somalie, tuant 34 shebab, a précisé dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom).

Deux autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants.

"Nous estimons à ce stade que ces frappes n'ont tué ou blessé aucun civil", a indiqué le commandement militaire américain.

Il s'agit des frappes les plus meurtrières depuis celle du 16 octobre, qui a fait 60 morts parmi les islamistes somaliens. C'était la plus importante conduite par Washington contre les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, depuis celle du 21 novembre 2017, qui a fait 100 victimes "terroristes", selon l'armée.