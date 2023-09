New York s'offre un centre d'arts du spectacle sur le site du 11-Septembre

15/09/2023

Deux jours après le 22e anniversaire des attentats jihadistes du 11-Septembre, New York a inauguré un nouveau centre d'arts du spectacle sur le site des attaques, dernière étape de la renaissance de ce quartier meurtri de Manhattan.



La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, le maire de la mégapole Eric Adams, l'un de ses prédécesseurs Michael Bloomberg, et le milliardaire Ron Perelman, qui a donné son nom au centre d'arts vivants, ont tenu ensemble -- plutôt que coupé -- un gros ruban d'inauguration.

Le Perelman Performing Arts Center (PAC NYC) doit ouvrir le 19 septembre avec une série de cinq concerts.



Il s'agit de la dernière étape de la reconstruction de la pointe sud de Manhattan où se dressaient, jusqu'au 11 septembre 2001, les deux tours jumelles du World Trade Center.

On y trouve à la place deux impressionnants bassins en guise de mémorial, un gigantesque musée du souvenir et un ensemble de gratte-ciel, dont la tour géante One World Trade Center (WTC).



"J'ai perdu mon mari David et à chaque fois que je me rends sur ce site, je change d'état d'esprit: d'un sentiment d'une perte brutale et inexplicable (...) à, deux décennies plus tard, quelque chose qui me remplit d'espoir", a témoigné lors d'une cérémonie Paula Grant Berry, membre du jury qui avait choisi le design du mémorial du 11-Septembre.



Après les attaques, les dirigeants new-yorkais voulaient ériger sur "Ground Zero" un centre d'arts qui porterait à son fronton une citation du compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein, après l'assassinat de John F. Kennedy en 1963: "Cela sera notre réponse à la violence: faire de la musique encore plus intensément, de manière encore plus belle et plus fidèlement encore".



Cette promesse a été lue au PAC NYC où été joué un titre de "West Side Story" composé par Bernstein et Stephen Sondheim, "Somewhere".

Le bâtiment, un cube de verre, béton, acier et marbre, a été construit pendant des années au pied du nouveau WTC.



D'une surface de 12.000 m2, il a coûté 500 millions de dollars sur des fonds privés, dont 75 millions donnés par Ron Perelman et 130.000 par Michael Bloomberg.

Pour les amateurs de danse, opéra, musique, théâtre, le PAC NYC a trois amphithéâtres modulables de 90 à 950 places.



"Les arts, comme on le sait tous, sont au cœur de ce qui fait de New York un phare pour les peuples du monde entier", a jugé Michael Bloomberg qui fut maire durant la décennie qui a suivi le 11-Septembre (2002-2013).



Les attentats les plus meurtriers de l'Histoire ont fait au total 2.977 morts (dont 2.753 au WTC) et près de 6.300 blessés selon un bilan officiel.

Bouillon de culture

Report

La Fondation Esprit de Fès a annoncé le report à une date ultérieure de la 27ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, prévue initialement du 15 au 23 septembre, et ce, dans le contexte "de deuil et de recueillement" suite au séisme d'Al Haouz.

"Face à la tragédie que traverse notre pays, la Fondation Esprit de Fès, son président, l'ensemble des artistes et ses partenaires expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre", indiquent les organisateurs du festival dans un communiqué.



"Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés à qui nous exprimons toute notre affection et nos vœux de guérison", poursuit la Fondation, qui fait part également de ses prières pour les victimes et pour leurs proches.



Musées

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a entrepris, dès samedi dernier, de grands efforts pour la réouverture à Marrakech, des musées des Confluences Dar El Bacha et Dar Si Saïd, qui ont subi plusieurs dégâts suite au séisme ayant frappé plusieurs régions du Royaume.



Dans ce cadre, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s’est rendu sur les lieux pour s’informer de l’état d’avancement des travaux de sécurisation des édifices de ces deux structures muséales situées dans l’ancienne médina, et des efforts déployés en vue de faire face aux dégâts causés par le séisme.



A l’issue de cette visite, M. Qotbi a tenu une réunion avec les responsables des Musées Dar El Bacha et Dar Si Said pour prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de sécurisation des édifices.