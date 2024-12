Neuvième Festival du monde arabe du court-métrage éducatif à Casablanca

11/12/2024

L’Association Manar El Hank des arts organise, du 14 au 17 décembre à Casablanca, la 9ème édition du Festival du monde arabe du court-métrage éducatif, sous le thème ‘’Digitalisation et cinéma : des outils pédagogiques pour une nouvelle génération’’.



Cette édition est organisée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), le Conseil de la ville de Casablanca et la Fondation de la Mosquée Hassan II, indique un communiqué de l’association, qui relève l’importance de cet événement dans la promotion du rôle pédagogique du cinéma.



De même source, on apprend que les organisateurs ont sélectionné 10 courts-métrages sur pas moins de 80 films candidats représentant des pays arabes, entre autres, ‘’Crise cardiaque’’ (Syrie), ‘’65 jours’’ (Maroc) ou encore ‘’Feuilles sèches’’ (Sultanat d’Oman).



Outre la projection des films en lice, le festival réserve aussi un temps de sa vie à la réflexion avec au menu notamment des débats sur ‘’La numérisation et la création’’ et ‘’Les défis posés par l’intelligence artificielle’’ animés respectivement par l’écrivain-journaliste Ahmed Sijlmassi et par l’universitaire Mohamed Rachdi, outre une master class dirigée par l’acteur marocain Al Mahmoudi.



Quant à l’hommage, il sera réservé à l’écrivain-journaliste Ahmed Sijlmassi, à l’acteur Nabil Atif, ainsi qu'à l’artiste omanais Taleb Ben Mohamed Al-Belouchi.



La programmation du Festival du monde arabe du court-métrage éducatif est conçue de manière à permettre des rencontres avec les réalisateurs des films sélectionnés, des producteurs ainsi que des acteurs du monde de l’éducation, notent les organisateurs, soulignant que les courts-métrages proposés racontent des histoires d’éducation qui font écho aux préoccupations les plus actuelles, notamment celles en rapport avec la numérisation.