Neuf morts dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Fès

09/05/2025

Neuf personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées suite à l'effondrement d'un immeuble de plusieurs étages, dans la nuit de jeudi à vendredi au quartier Al Hassani (les Mérinides) à Fès, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture de Fès.



Aussitôt informées, les autorités locales et de sécurité et des équipes de la protection civile se sont rendues sur les lieux pour procéder aux opérations de recherche et de sauvetage, ajoute la même source, précisant que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone et l'évacuation des habitants des maisons avoisinantes, en vue de garantir leur sécurité en cas d'autres éventuels effondrements.



Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent sous les décombres de l'immeuble effondré pour s'assurer de l'absence de victimes, de blessés ou de personnes piégées.



Les blessés ont été évacués vers les services d'urgence de l'Hôpital Al Ghassani de Fès pour recevoir les soins nécessaires, souligne la même source, ajoutant que les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur l'effondrement de cette bâtisse qui comptait parmi les habitations menaçant ruine et qui faisait l'objet d'un ordre d'évacuation adressé à ses occupants.