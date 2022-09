Netflix dévoile une première bande-annonce intrigante pour “A couteaux tirés 2”

09/09/2022

Benoît Blanc, le fantasque détective privé incarné par Daniel Craig dans A couteaux tirés, est de retour. Il est le héros d'une nouvelle aventure, Glass Onion, qui sortira sur Netflix le 23 décembre prochain.



Toujours réalisé par Rian Johnson (Looper, Les Derniers Jedi), Glass Onion se déroule en Grèce, où Benoît Blanc doit élucider une affaire de meurtre en Grèce lors d'un séjour organisé par le milliardaire Miles Bron (Edward Norton) et ses proches.



Daniel Craig donnera la réplique à Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Kate Hudson et Dave Bautista. Un casting quatre étoiles, comme le premier volet qui avait réuni Jamie Lee Curtis, Ana de Armas et Chris Evans.



Grand succès au box office mondial, A couteaux tirés avait récolté 311 millions de dollars en 2019. Le film avait aussi séduit la critique et même glané une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario original.



Destiné à l'origine aux salles de cinéma, la licence A couteaux tirés avait été rachetée par Netflix pour la bagatelle de 400 millions de dollars. Un destin inattendu pour ce film produit pour "seulement" 40 millions de dollars. Un troisième volet est en préparation.





Bouillon de culture

Harry Styles



Après quelques jours mouvementés à la Mostra de Venise pour défendre le film Don't Worry Darling, Harry Styles a retrouvé la scène. Le chanteur s'est produit mercredi soir au Madison Square Garden, à New York, et en a profité pour plaisanter sur la vidéo qui a agité les internautes en début de semaine: celle où il semble cracher sur l'acteur Chris Pine, à qui il donne la réplique dans le long-métrage d'Olivia Wilde, en plein festival.



"C'est notre dixième concert au Madison Square Garden", a-t-il déclaré mercredi face à la foule, comme le montre un extrait du concert filmé par un fan. "C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux d'être de retour à New York. J'ai juste fait un crochet très rapide par Venise pour cracher sur Chris Pine", a-t-il poursuivi sous les hurlements du public, sans réussir à contenir son rire. "Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour!".



Don't Worry Darling, thriller psychologique porté par l'actrice Florence Pugh, fait l'objet de nombreuses rumeurs de mésentente au sein du casting. Si l'ensemble des spéculations concernent les rapports tendus entre la comédienne et la réalisatrice du film, ils se sont concentrés lors de la Mostra sur Chris Pine et Harry Styles, en raison d'une vidéo devenue virale sur laquelle le chanteur semble cracher sur son confrère.



Les deux artistes ont démenti dès mardi par le biais de leurs porte-paroles, avec un communiqué sans équivoque: "Cette histoire est ridicule. Une invention totale, le résultat d'une étrange illusion sur Internet qui est clairement trompeuse et ouvre la porte à de folles spéculations. Que ce soit bien clair: Harry Styles n'a pas craché sur Chris Pine."