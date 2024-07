«Négatif zéro» remporte le grand prix du FITUC

09/07/2024

La 36ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca (FITUC) s’est clôturée samedi au complexe culturel Moulay Rachid, avec la consécration de la pièce de théâtre égyptienne «Négatif zéro» comme meilleure performance cette année.



Mise en scène par Mostafa Talaat, cette pièce, qui a été jouée au Grand Théâtre de Ben M'Sick à Casablanca, aborde certains éléments fondamentaux que l’Homme a négligés dans son humanité, et qui sont parmi les principales causes de dépression et de déséquilibre psychologique pour soi-même et pour les autres.



Par ailleurs, le prix du jury est revenu à la pièce allemande « Et la démocratie, bon sang ! » alors que le prix de la réalisation théâtrale a été remporté par la réalisatrice coréenne Hanna Kim.



Le prix de la meilleure interprétation masculine a, de son côté, été attribué aux Egyptiens Chahir et Mahmoud Taoufiq alors que celui de la distinction féminine a été décernée à l’Indonésienne Arfizyatou Rahmi pour son rôle dans «Ark that remains silent». Le prix d'appréciation a été remporté par l’actrice arménienne Emy pour son rôle dans la pièce « Risque ».



S’agissant de la scénographie, les pièces théâtrales «Négatif zéro» et «Ark that remains silent» ont été primées. Le jury a également attribué le prix du défunt Rachid Hadri à la pièce de théâtre «Refuge» de la troupe de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammédia.



Dans une déclaration à la MAP, le président du festival et doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de Ben M'sik, Brahim Fadadi, a affirmé que cette édition s’est distinguée par une programmation riche et diversifiée, notamment des performances théâtrales de différents continents, qui ont été présentés dans de nombreux théâtres et complexes culturels situés dans les quartiers populaires de Casablanca et certaines villes de la région.



Outre les performances théâtrales, le programme de cette année comprenait également des ateliers de formation au profit des étudiants et des passionnés de théâtre, ainsi que des séminaires scientifiques avec la participation d’artistes, d’universitaires et de chercheurs marocains et étrangers.



De son côté, l’actrice marocaine Siham Assif, membre du jury de cette édition, a souligné que les performances théâtrales de cette année ont été de grande qualité, que ce soit en termes de décoration ou de thèmes présentés, notant que le jury s’est appuyé sur des critères précis, incluant les aspects artistiques et techniques.



La cérémonie de clôture de ce festival, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur les moments forts de cet événement.

Bouillon de culture

Spectacle

Un spectacle théâtral intitulé "Cocktail africain de la danse contemporaine" sera présenté, le 11 juillet au théâtre Riad Sultan à Tanger.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'événement "Un été africain", initié par l'Espace culturel et artistique Riad Sultan, en clôture de son programme culturel annuel.

Cet événement culturel, qui se poursuivra jusqu'au 28 juillet, vise à consacrer le succès qu'ont connu les institutions culturelles et artistiques, à l'occasion de la célébration de "Rabat, capitale africaine de la culture".



Rencontre



Le Centre culturel Iklyle de Tétouan a organisé dernièrement une rencontre ouverte avec le conteur Abdelhamid El Gharbaoui, au profit des enfants.

Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer les défis de l'écriture, les valeurs abordées dans les écrits de M. El Gharbaoui et ses futures œuvres destinées aux enfants.



Fusion



L’entreprise de médias et de divertissement Paramount Global a signé dimanche un accord de fusion avec la société de production Skydance.

Selon le New York Times, l’accord a été approuvé par le conseil d’administration de Paramount, ouvrant un nouveau chapitre pour la société propriétaire de la chaîne CBS et du studio de cinéma à l’origine de plusieurs films à succès.

La fusion consacrera un nouveau magnat à Hollywood: David Ellison, l’héritier de la technologie derrière Skydance, deviendra le principal dynamo de Paramount.

«La valeur réelle de la fusion n’était pas immédiatement claire car l’opération est complexe», explique le grand tirage.

La capitalisation boursière de Paramount – la valeur que le marché boursier accorde à l’entreprise – est d’environ 8,2 milliards de dollars. La dernière valorisation divulguée de Skydance était supérieure à 4 milliards de dollars, selon la même source.