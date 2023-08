Nécessité de renforcer le rôle des services territoriaux du ministère de l’Intérieur et de redéfinir les priorités selon un plan et des objectifs clairs

Réunion de travail de Laftit avec les walis et gouverneurs des Administrations centrale et territoriale

04/08/2023

Dans le cadre de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône, le ministre de l’Intérieur a tenu, mardi à Tétouan, une réunion de travail avec les walis des régions, les gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements du Royaume et les walis et gouverneurs de l’Administration centrale du ministère de l’Intérieur.



Cette rencontre s’est déroulée en présence du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, du Directeur général des Etudes et de la Documentation, du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, du Général de Brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone nord), du Colonel-Major, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone sud) et du Colonel-Major, Directeur général de la Protection civile.



Elle a été l'occasion de mettre en avant les Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours du Trône du 29 juillet 2023, qui ont érigé le sérieux en ligne de conduite dans la vie comme au travail et qui constituent une feuille de route pour l'ensemble des composantes du ministère de l’Intérieur en vue de poursuivre la marche de la réforme, se projeter dans une nouvelle étape et d'ouvrir des perspectives plus larges de réformes et de grands projets, a souligné un communiqué du ministère de l'Intérieur.



A cet effet, ajoute la même source, l’accent a été mis sur la nécessité de mettre à niveau et de renforcer le rôle des services territoriaux du ministère de l’Intérieur et de redéfinir les priorités selon un plan et des objectifs clairs, à même d’en faire un outil capable de relever l’ensemble des défis de l’étape actuelle, ainsi que sur le besoin d’insuffler un nouvel élan à tous les chantiers de développement et de consolider la bonne gouvernance dans la gestion quotidienne et stratégique de l’Administration territoriale.



Prenant en considération la Vision Royale qui place la sécurité des citoyennes et citoyens au rang de priorité fondamentale à la base de tous les grands challenges, la rencontre a été l'occasion de passer en revue les défis sécuritaires posés et de rappeler les résultats importants constamment réalisés par les services de sécurité tant au niveau de l’intervention proactive pour mettre en échec les plans terroristes visant la sécurité du pays qu’au niveau de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes.



Dans ce sens, l’action agissante et sérieuse menée par les composantes du système de sécurité national, source de fierté et d’estime, a été saluée au même titre que la complémentarité et la coopération entre les institutions, en tant que principale garantie pour servir les intérêts supérieurs de la Patrie.



Par ailleurs, il a été question des moyens et mécanismes susceptibles de favoriser la mise en oeuvre de l’ensemble des Orientations Royales liées aux chantiers vitaux en cours de réalisation, avec à leur tête le chantier de la régionalisation avancée, la Charte nationale de la déconcentration administrative, outre l’examen de certains défis pressants, dont la problématique du stress hydrique dont souffre le pays ces dernières années.



Au terme de cette rencontre, le ministère de l’Intérieur, avec l’ensemble de ses composantes centrales, territoriales et sécuritaires, a réaffirmé son engagement constant et sa mobilisation permanente derrière S.M le Roi Mohammed VI, au service de la Patrie et des citoyens, a conclu le communiqué.